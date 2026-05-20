◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４―２中日（１９日・倉敷）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が初打席の初球を安打する鮮烈デビューを飾った。立石の創価大時代のコーチで元巨人の高口隆行氏（４２）が教え子に祝福メッセージを寄せた。

立石、プロ初安打おめでとう。ここまで複数回のけがもあったと思いますが、周りの方々に支えてもらって、こういう舞台を用意してもらったんだと思います。初打席は感謝の気持ちを持って打っていたのではないでしょうか。いいスタートが切れてよかったです。

立石が大学２年生で初めて出会った時から、走攻守三拍子そろったスケールの大きい選手だなと感じました。最初の頃はがむしゃらにバットを振っていたかなと思います。２年生でいきなりリーグ３冠を獲得したけれど、３年春は全然ダメだったんです。その時に「振りすぎじゃない？」と伝えました。力があるんだから、インパクトの瞬間だけ力を入れたらいい。そのやり方にしたら「振らなくてもあれだけ飛ぶっていうことが分かりました」と言ってくれて。それはアドバイスしてよかった部分です。

本人には一回も叱ったことはないです。本当に素直だし、純粋な子。文句のつけようがないです。印象的だったのは、右足首のじん帯を損傷した４年秋のオープン戦の直後。かなりショックを受けていたんですけど、松葉づえ姿で毎日グラウンドに来るんですよ。「寮にいてもいいよ」と声をかけたのですが、「いや、ちゃんと来ます」って。自分も悔しいんだけどキャプテンだし、チームのことも気になるし。彼の人間性ですよね。

プロで活躍して変わってしまう子もいると思うんですけど、ずっと立石のままでいてほしいです。けがだけは十分気をつけて、チームの勝利に貢献できる選手になってほしいと思います。

◆高口 隆行（たかぐち・たかゆき）１９８３年８月２３日、東京都生まれ。４２歳。創価高では２年春に甲子園出場。創価大から０５年大学・社会人ドラフト６巡目で日本ハム入団。１０年オフに交換トレードでロッテに入団。１２年１月にロッテにＦＡ移籍した大村（サブロー）の人的補償で巨人入り。１３年限りで現役引退。プロ通算２１４試合に出場し、打率１割７分７厘、２本塁打、１９打点。オリックス、独立リーグなどでコーチを歴任。現役時代は１８０センチ、８３キロ。