「第2回 一緒にお酒を飲みたい女子プロ」ランキング！ 10位は最終プロテスト期間も晩酌していた選手
昨年好評だった「一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング」の第2弾。女子プロといえば、プロアマで培われたトーク力や気遣いに長けている選手も多く、もしお酒の席にいてくれれば、きっと盛り上がることだろう。そこで、「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。10位に選ばれたのは、最終プロテストの期間もお酒を飲んでいたという青木香奈子だ。
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【10位】青木香奈子10位に選ばれたのは、昨年ルーキーとしてレギュラーツアー参戦を果たし、お酒好きとしても知られる青木香奈子。お酒に強く、家で晩酌することも多いという青木。2024年のプロテストに合格した同期の都玲華、平塚新夢、手束雅とともに出演したYouTubeのトーク企画では、「試合とかラウンドが終わった後に家でやる（飲む）とくぅ〜っとなる」と、疲れたときの飲酒でガン決まるというおもしろエピソードを披露。また、プロテストの1次予選では、お酒を飲まなかったことで初日の結果が悪くなったといい、その晩お酒を解禁。その選択が功を奏したのか、2日目はスコアが良くなったという。最終プロテストの期間も飲んでいたといい、晩酌が習慣づいているようだ。プロテスト後のインタビューで「ご褒美は何ですか？」と聞かれときも、「飲みに行きたいです」と答えた青木。焼酎が好きだが、ご褒美として飲むなら「ジャパニーズウイスキー」と答えると、それを聞いたファンからたくさんのジャパニーズウイスキーをもらったという。「おかげさまで毎日、山崎、白州、響をエンドレスで飲めています」と、喜びをあらわにするほどお酒を好む印象がついているためか、「楽しくお酒を飲めそう」「笑顔で楽しい時間が過ごせそう」「よく喋りかけてくれそう」といったコメントが寄せられた。◇ ◇ ◇5人が新たにランクイン！→関連記事で【第2回「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」ランキング！ 渋野日向子に吉田鈴……話し上手で聞き上手なムードメーカーは誰だ？】を掲載中
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