【アーケードアーカイブス アルカノイド】 5月7日 配信予定 価格：837円 プレイ人数：1人 【アーケードアーカイブス2 アルカノイド】 5月7日 配信予定 価格：1,100円 プレイ人数：1～2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス アルカノイド」を5月7日より配信する。価格は837円。

また、同日よりプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用レース「アーケードアーカイブス2 アルカノイド」の配信も開始。価格は1,100円。なお、PS4版およびSwitch版「アーケードアーカイブス アルカノイド」を持っている場合、Switch2版及びPS5版「アーケードアーカイブス2 アルカノイド」を、所有者割引価格の各330円で購入できる。

「アルカノイド」は1986年にタイトーから発売されたブロックくずしゲーム。異次元迷宮からの脱出と、母船アルカノイドへの帰還を目標に、宇宙船バウスを操縦し、エナジーボールを跳ね返してスペースウォールを破壊していく。アイテムでのパワーアップが攻略の鍵となる。

公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中

公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。5月7日には「アルカノイド特集」が配信される予定。

□YouTube ハムスターチャンネルのページ

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