ビッグセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」が4月30日9時から5月3日まで実施！Amazonベーシック耐火金庫などがお得に
|87時間のビッグセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」が4月18日9時にスタート！ポイントアップキャンペーンも実施中
アマゾン ジャパンは23日、同社が運営するWebストア「Amazon.co.jp」（ https://www.amazon.co.jp ）において2026年4月30日（木）9：00から5月3日（日）23：59までの87時間に渡ってビッグセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」を実施するとお知らせしています。期間中はAmazonデバイスや家電および日用品などの幅広い商品がセールとなる予定で、セールはAmazonアカウントを持っていれば誰でも参加できます。
その他、決済サービス「Paidy」では毎月の決済金額の総額（税込価格）に応じて最大5％を還元する「Amazon.co.jp: あと払い (ペイディ) ポイント還元キャンペーン」を実施しており、決済額（複数商品の買い物でOK）が10,000円以上だと5％分のAmazonポイント（上限500ポイント）で還元されます。その他にもさまざまなキャンペーンも実施されているのでうまく利用してさらにお得に買い物をしたいところです。
Amazon スマイルSALEは2024年4月の「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」からそれまでの「タイムセール祭り」から「スマイルSALE」に名称が変更されたAmazon.co.jpのビッグセールで、従来のタイムセール祭りと同様にカスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心にレジャー・アウトドアやファッション、飲料、家電などの人気商品が用意され、特にAmazon スマイルSALE ゴールデンウィークでは新緑の季節に合った100万点以上の商品を特別価格で提供するということです。
また進学や就職を迎えた人や入園・入学をした子供のいる人向けの新生活準備のためのグッズ、新年度で新しい生活や新しい趣味に挑戦する人のための商品などを多数用意されており、さらに食料品や日用品もお買い得価格で数多くセールに登場して家計をサポートするとのこと。すでにオススメのセール対象商品を一部事前公開しており、セール前から気になる商品があれば、Amazonショッピングアプリの「ウォッチリスト」機能を利用することによって商品のタイムセールが開始する直前にプッシュ通知でお知らせを受け取ることができます。
事前公開されているセール対象商品は現時点ではAmazonベーシックの「金庫 51L スチール ブラック」や「耐火金庫 11L シリンダー式鍵付きキーロック ブラック」、「単3形 アルカリ乾電池 200本 1.5V 保存期限5年」などのほか、完全ワイヤレスイヤホン「JBL Endurance ZONE」や「JBL TOUR PRO 3」、ワイヤレスヘッドホン「JBL LIVE 780 NC」、ワイヤレススピーカー「JBL CHARGE 6」や「JBL BOOMBOX 4」などの多数の製品がセールされるということで、他にもまださまざまな製品が対象となっているため、時間がある人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
記事執筆：memn0ck
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