富山港線がＬＲＴ＝次世代型路面電車となって今月２９日で２０年、ここからは富山港線と富山のまちがどう変わったのか、前富山市長の森雅志さんと一緒にみていきます。まずは富山港線がＬＲＴ化された歩みを振り返ります。



富山港線は富岩鉄道として１９２４年に開業。富山駅と岩瀬地区を結び、国鉄が運行していた戦後の高度成長期は、通勤通学などで多くの人が利用しました。

しかし、マイカーの普及とともに利用者の減少が続き、１９８０年代後半には慢性的な赤字路線となっていました。

転機は、北陸新幹線開業に伴う「富山駅の高架化」です。富山駅に乗り入れている富山港線を存続させる場合、多額の費用をかけて高架にしなければならず、存続か廃止かの議論が浮上しました。





存続のために選んだのは、ＬＲＴ＝次世代型路面電車に生まれ変わらせることでした。２００６年４月「富山ライトレール」として開業します。事業費は５８億円。ライトレールの誕生とともに、富山市は「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を加速させていきます。３年後には市の中心部で環状線が開業。そして２０２０年には、富山駅の高架の下で南北の路面電車がつながり、新たな交通ネットワークが誕生しました。かつて「お荷物」とまで言われた富山港線の変貌に、ＪＲ西日本の関係者は…ＪＲ西日本金沢支社 前田洋明支社長「富山のライトレールなどは本当に素晴らしい成功事例だと思う」「ある意味街のシンボルみたいな位置づけ、存在になっているのではなかろうか」ＬＲＴ化は事業費およそ５８億円の大規模事業でした。このうち富山市の負担が１７億円でした。Ｑ森さん、この１７億円をどうねん出するか、交渉の苦労があったと思いますが、今だから話せることはありますか？当時は、富山港線を廃止する選択肢もあったと思います。ＬＲＴに投資するにも市民の理解が必要です。Ｑ公共交通を生かした街づくりにかじを切るのは大きな決断だったのではないでしょうか？