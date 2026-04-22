NICENICE MOMENTポップアップ♡下着革命ブランドが横浜に登場

NICENICE MOMENTのポップアップが、2026年4月17日(金)よりアーバンリサーチルミネ横浜店にて開催♡「自然体の自分でいられること」を大切にした新しいファッション体験が叶います。アウターとインナーの垣根を越えたアイテムが揃い、心地よさと美しさを同時に楽しめる特別な空間に注目です♪

美しさを引き出す独自設計

NICENICE MOMENTが提案するのは、女性の自然体の美しさを引き出すシルエット。

緻密に計算されたカッティングにより、デコルテやネックライン、バックスタイルまで美しく魅せるデザインが特徴です。

ニット特有のしなやかな曲線とストレッチ糸の組み合わせにより、身体に寄り添いながらも無駄のないフォルムを実現。

トレンドに左右されないエッセンシャルな一着は、日常にさりげない自信をプラスしてくれます。

SNIDEL新作水着コレクション♡リゾート映えアイテム一挙公開

ストレスフリーな着心地

長年のインナーウェア研究から生まれた技術力も魅力のひとつ。

ワイヤーや平ゴムを使わず、特殊なハイパワーストレッチ素材でバストをやさしく包み込みます。

安定感を保ちながらも締め付け感がなく、「着けていることを忘れる」ほどの快適さを実現。

素材選びから縫製まで徹底的にこだわり、毎日身に着けたくなる心地よさを叶えています。

3カテゴリーで叶う新スタイル

ラインナップは「Knits」「Bra」「Knitbra」の3カテゴリー。アウターとインナーを自由に組み合わせることで、スタイリングの幅が広がります。

単なる服の枠を超えた“新しい着こなし”が楽しめるのも魅力。

下着を気にせずファッションを楽しめることで、より自分らしいスタイルを表現できます。

横浜で体感する新しい心地よさ♡

今回のポップアップでは、ブランドの世界観を実際に体感できる貴重な機会。美しさと快適さを両立したアイテムは、日常をより自由で心地よいものに変えてくれます♪自分らしさを大切にしたい方は、ぜひこの機会に足を運んでみてください♡