「失礼だろ！」バスで咳をかけられ、袖を拭いた私に男性が激昂。「あの」女子高生が差し出した『意外なもの』

朝の満員バスで、男性の咳によって汚れた自分の袖を拭いた私。でもその瞬間、突然男性から怒鳴られてしまいます。車内が恐怖で凍りつく中、一人の女子高生が取った「驚きの行動」とは？ 友人が体験談を語ってくれました。

満員バスで

朝の通勤時、私はバスを利用しています。

その日も混雑していて、私は立っていました。

ブレーキの度にふらつくので、つかまり棒をしっかり握り、人混みに耐えていました。

予期せぬ出来事、そのとき私は

そんなとき、私の隣にいた中年男性が大きな咳をしたのです。

「ハクション！ ゴッホゴッホ……」と繰り返し咳をし、棒をにぎる私の袖に、つばがかかってしまっていました。

「どうしよう、汚れてしまった」と戸惑う私。

そのままにするのは衛生的にも気になりますが、あからさまに嫌な顔をすると相手の気分を害し、トラブルになりかねません。

私は周囲に配慮しつつ、そっとハンカチを取り出し、汚れた袖をササッと拭きました。

凍りつく車内

するとその男性が突然、「わざわざ拭くなんて失礼だろ！」と怒鳴ってきたのです。

私は驚きました。決して悪気があったわけではなく、ただ衛生的に気になり、遠慮がちに拭いただけだったのですが、相手には拒絶されたように映ってしまったのかもしれません。

これ以上関わるまいと思い、私はドキドキしながらも黙っていました。

周りの乗客も、「関わりたくない」と気まずい空気に目を逸らしています。