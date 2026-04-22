【日本初】生理中でも、安心してスポーツができる。世界的総合武道ブランドと共同開発したサニタリースパッツ「Angelite アクティブタイプ」誕生

カフカが展開するサニタリースパッツブランド「Angelite（アンジェライト）」は4月1日、総合武道用品ブランドのKUSAKURA（九櫻）との共同開発による「Angelite アクティブタイプ」の販売を開始しました。

■伸縮性の高い生地で激しい運動時も快適

同商品は、生理中のスポーツに特化したサニタリースパッツです。動きによる経血漏れへの不安や違和感から、生理中のスポーツをためらってしまう女性が少なくありません。特に激しい動きや接触を伴う競技では、その不安が身体的負担だけでなく、大きな心理的プレッシャーとなることもあります。

ウエストから脇、太ももにかけては、身体の動きにしなやかにフィットする伸縮性の高い生地を採用。激しい運動時でも快適な着用感を実現しています。ダブルステッチ加工を施し、耐久性も高めました。

多層構造による高い吸水力と防水性を確保しながら、長時間の運動でも蒸れにくい仕様や、スポーツ時の着用感を最優先に考えた軽やかに動ける薄型設計も取り入れています。

■商品概要

商品名：Angelite アクティブタイプ

サイズ：XS・S・M・L・XL

カラー：ブラック

価格：8,800円

取り扱い：Angelite公式サイト（https://angelite.jp/）

（フォルサ）