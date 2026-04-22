大至急！【ファミマ】へ走れーーーッッ！！全部食べたい♡「新作スイーツ」

【ファミリーマート】で続々と追加されている、「新作スイーツ」を要チェック。発酵バターが香るタルトや菓子ブランド監修のマカロンサンドなど、さまざまなスイーツが勢揃いしているもよう。どれも美味しそうなので、思わず全部食べたくなるかも。今回は、完売前に味わってほしい、ファミマの新作スイーツをご紹介します。新作スイーツを買って、ほっと一息つきながら充実したおやつタイムを過ごしませんか？

バニラホイップを乗せたボリューム感のあるタルト

香ばしそうな色の生地の上に、バニラホイップクリーム、ココアビスケット、チョコチップがトッピングされた「クッキー&クリームタルト」。公式サイトによれば、「ボリューム感のあるタルト」とのことで、しっかりとした食べ応えでおやつタイムの幸福感を上げてくれそうです。パッケージには「フランス産発酵バター70%使用（バターに占める割合）」とあり、本格的なバターの香りも楽しめそう。

コーヒーが香るチョコタルト

お菓子のブランド【ピエール・エルメ アンソロジー】監修の、「ザ・タルト チョコレート&コーヒー」も必見。インスタグラマー@sujiemonさんによれば、「濃厚なチョコガナッシュの甘さ」「コーヒーの香りと苦みが良い！」とのことで、大人が楽しめる味わいに仕上がっている様子。片手で食べられそうなお手軽感も相まって、休憩の合間のおやつにもぴったりかも。

気分を上げるオシャレなマカロンサンド

こちらも同じく、ピエール・エルメ アンソロジー監修のスイーツ、「マカロンサンド イチゴ & バニラ」。淡いピンクのクリームを異なる色のマカロン生地が挟み、見た目もオシャレで気分が上がりそう。@sujiemonさんいわく、「いちごホイップの中心には甘いバニラソースも入っています」とのことで、なめらかな口当たりに癒されるかも。カロリーが158kcalと、比較的控えめなところも魅力的です。

サクサク食感とプリンの甘さで心も満たして

【八天堂】とのコラボ商品で登場した「冷やして食べるくりーむメロンパン カスタードプリン風」は、メロンパンがベースのスイーツ。@sujiemonさんが「サクサククッキーのパン生地」と表現しているメロンパンに、カスタードクリームとカラメルフィリングが入っています。プリンのようなまろやかで優しい味わいが楽しめそうです。小腹が空いた時のおやつに、ぜひ選んでみて。

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※こちらの記事では@masaki_19740913様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino