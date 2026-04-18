【ねこ漫画】猫好きにはたまらない！人間にぶりっ子する新入り猫が先住猫の前では“オレ様”に豹変!?2匹の日常に悶絶ッ【作者に聞く】
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「人間はチョロい」そう思っているのは、保護施設から引き取られてきた“ういろう”。足にスリスリしたり、おもちゃをとくわえてきたり、ぶりっ子に余念がない。しかし彼にはライバルがいた…！それは先住猫の“すあま”。すあまは老齢のおじいちゃん猫で、自分をライバル視するういろうをやさしく見守っていた。これは2匹の猫が家族になっていく過程を描いた物語だ。
この漫画を描いたのは、ラブコメを得意としているはるしおん(@haruharucyon)さん。LINEマンガやcomicoで縦読みカラー漫画の連載経験もあり、2022年からは趣味で描いた漫画をSNSにアップしたり、憧れだったコミティアにも参加するようになったという。本作品「ういろうとすあま」について話を聞いた。
猫好き必見の本作「ういろうとすあま」を描いたのは、普段は猫漫画をあまり手がけていないという作者のはるしおんさん。
猫のういろうが人間にぶりっ子するのには理由があった。保護施設の職員の話によれば、元飼い猫だった可能性が高いという。一度人に捨てられた記憶を抱えているかもしれず、新しい家で気に入られ続けるため気を張っているように現在の飼い主には見えるのだそうだ。過去に何があったのかはわからないが、その健気な姿が胸を打つ。
ある日、昼寝から目覚めたういろうは、風呂場の方角から普段は穏やかな先住猫のすあまの悲鳴を聞く。「まさか溺れて…!!」と直感し、飼い主の姿がないことを確認すると一目散に駆け出した。ういろうが「おれさまが今助けてやる！」と勇ましく向かう姿は、強さとやさしさを感じさせる場面である。
そんな本作を描いたきっかけについて、はるしおんさんは「実家で猫を飼っているので、いつか猫ちゃんを主人公にしたお話を描いてみたいとずっと考えていました」と明かしてくれた。さらに、「今回ひとつ目標が達成できました！」とうれしそうに語った。
また続編については、「今のところ続編の制作予定はありませんが、機会があればまた猫漫画を描いてみたいです。ういろうとすあまはお気に入りのキャラなのでイラストなどはときどきあげるかもしれません」と教えてくれた。ラブコメ作品を得意とするはるしおんさんが描く本作「ういろうとすあま」。温かみとふたりの関係性の描写に癒やされる本作をぜひチェックしてみてほしい！
取材協力：はるしおん(@haruharucyon)
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