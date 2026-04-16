テニスの王子様 も～っと 学園祭の王子様 ♡-40 and more...】 7月30日 発売予定 価格： 通常版 7,700円 豪華版（合同学園祭運営委員長からのねぎらいエディション） 15,400円 CEROレーティング：B（12才以上対象） プレイ人数：1人 【テニスの王子様 ぎゅ～っと！ ドキドキサバイバル Tie break ♡ game】 7月30日 発売予定 価格： 通常版 7,700円 豪華版（無人島満喫エディション） 15,400円 CEROレーティング：B（12才以上対象） プレイ人数：1人

　コナミデジタルエンタテインメントは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用恋愛アドベンチャーゲーム「テニスの王子様 も～っと 学園祭の王子様 ♡-40 and more...（以下、学プリ）」と「テニスの王子様 ぎゅ～っと！ ドキドキサバイバル Tie break ♡ game（以下、ドキサバ）」をそれぞれ7月30日に発売する。

　両タイトルは「テニスの王子様」の恋愛アドベンチャーゲーム。本日から通常版と豪華版それぞれで予約受付が開始される。豪華版は「学プリ」と「ドキサバ」それぞれの世界観をモチーフにした特典が収録される。

　また、5月7日からは「カラオケの鉄人」とのコラボレーションが実施される。

「学プリ」・「ドキサバ」それぞれの豪華版特典を公開！

　各タイトルのビジュアルを楽しめる「アクリルパネル」やコレクション性の高い「シールセット」、日常使いもできる「クリアファイル」などが付いた豪華版が販売される。

　KONAMIの公式通販サイト「コナミスタイル」では、ゲームに登場する王子様たちからのメッセージが書かれたスペシャルグッズセットも用意。「コナミスタイル」で「学プリ」を購入した人は「後夜祭サプライズ寄せ書き」、「ドキサバ」を購入した人は「無人島の思い出フォトメッセージ」が、それぞれ全11種から選択可能なセット商品として届けられる。なお豪華版は抽選販売となる。

「『学プリ』：合同学園祭運営委員長からのねぎらいエディション」

　豪華版の「合同学園祭運営委員長からのねぎらいエディション」を購入すると、合同学園祭運営委員長・跡部景吾からの“ねぎらい”のメッセージが記載された「運営委員スタッフTシャツ」をはじめ、「学プリ」特製の「アクリルパネル」や「シールセット」などの豪華特典がついてくる。

　店舗ごとの予約特典など、詳細は「学プリ」公式サイトにて公開される。

【豪華版 収録内容】
・「学プリ」ゲームソフト（Nintendo Switch パッケージ版）

・デジタルコンテンツ
　ミニドラマ用追加エフェクト「赤いバラ」
　ミニドラマ用追加ボイスセット

・特製運営委員スタッフTシャツ

・特製アクリルパネル

・特製シールセット

・特製クリアファイル

「『ドキサバ』：無人島満喫エディション」

　豪華版の「ドキドキサバイバル無人島満喫エディション」を購入すると、特製の「アクリルパネル」や切手風デザインの「シールセット」など豪華特典がついてくる。メインビジュアルの王子様たちがデザインされた「ルービックキューブ」は、ミニキャラがデザインされたステッカーやスタンプで彩られた配送ボックス風のに入れて届けられる予定。

　店舗ごとの予約特典など、詳細は「ドキサバ」公式サイトにて公開される。

【豪華版 収録内容】
・「ドキサバ」ゲームソフト（Nintendo Switch パッケージ版）

・デジタルコンテンツ
　ミニドラマ用追加エフェクト「黄色いバラ」
　ミニドラマ用追加ボイスセット

・特製ルービックキューブ

・特製アクリルパネル

・特製シールセット

・特製クリアファイル

・特製スリーブ

「カラオケの鉄人」とのコラボ開催

開催期間：5月7日～6月21日

　5月7日から「カラオケの鉄人」とのコラボレーションが開催される。期間は6月21日まで。期間中、全国のコラボ対象店舗でコラボドリンクが楽しめるほか、特定の店舗ではコンセプトルームも登場する予定。

【開催店舗】
池袋東口店、渋谷道玄坂店、秋葉原電気街店、福岡天神店、大阪なんば店、名古屋名駅店、松山銀天街店、京都河原町店、新潟万代シティ店

ゲーム概要

【「学プリ」について】

　学園祭を舞台とした恋愛アドベンチャーゲーム。2005年12月22日に「テニスの王子様 学園祭の王子様」が発売され、2010年2月にはDS版（リマスター）も発売されている。

【あらすじ】
夏休みがもうすぐ終わる8月19日。
関東大会で代表に選ばれた7校のテニス部が主導して、大規模な合同学園祭を開催することが決まりました。
テニス部対抗で出し物のコンテストが開催されるため、各校の名誉がかかっています。
あなたは中学２年生の女の子。
学園祭運営委員のテニス部担当に選ばれます。
初めてのミーティングで出会うテニス部の面々は、個性的な人ばかり。
彼らの出し物の準備をサポートし、優勝に導くのがあなたの役目です。
学園祭まで10日あまり、どんな出会いや事件があなたを待っているのでしょうか……？

【「ドキサバ」について】

　無人島を舞台とした恋愛アドベンチャーゲーム。2006年12月21日に「テニスの王子様 ドキドキサバイバル 山麗のMystic」、2007年1月25日に「テニスの王子様 ドキドキサバイバル海辺のSecret」が発売され、2011年6月にはDS版（リマスター）も発売されている。

【あらすじ】
中学テニス全国大会を前に、選抜選手たちの強化合宿が行なわれることになった。
絶海の孤島で、精神修養を目的とした特訓を行なうという。
ところが到着の前日、選手たちの乗った船は、嵐に巻き込まれ座礁してしまう。
たまたまその船に乗り合わせていた船長の娘とその友人は、やむなく選手たちとともに救命ボートに乗って、船を脱出する。
だが、潮流でボートが流され、顧問の先生たちや船長たちとはぐれてしまう。
何とか島にたどり着き、合宿所に到着してみると、そこはログハウスがいくつかあるだけの、ささやかなキャンプ場。
大工用具やランプなど、多少の道具はあるものの、水・燃料・食料などは自分たちで手に入れなければならない。
こうして思い掛けない、突然のサバイバル生活が始まった――。

(C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・テニスの王子様プロジェクト (C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト
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