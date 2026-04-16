テニス の王子様 も～っと 学園祭の王子様 ♡-40 and more...】 7月30日 発売予定 価格： 通常版 7,700円 豪華版（合同学園祭運営委員長からのねぎらいエディション） 15,400円 CEROレーティング：B（12才以上対象） プレイ人数：1人 【 テニス の王子様 ぎゅ～っと！ ドキドキサバイバル Tie break ♡ game】 7月30日 発売予定 価格： 通常版 7,700円 豪華版（無人島満喫エディション） 15,400円 CEROレーティング：B（12才以上対象） プレイ人数：1人

コナミデジタルエンタテインメントは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用恋愛アドベンチャーゲーム「テニスの王子様 も～っと 学園祭の王子様 ♡-40 and more...（以下、学プリ）」と「テニスの王子様 ぎゅ～っと！ ドキドキサバイバル Tie break ♡ game（以下、ドキサバ）」をそれぞれ7月30日に発売する。

両タイトルは「テニスの王子様」の恋愛アドベンチャーゲーム。本日から通常版と豪華版それぞれで予約受付が開始される。豪華版は「学プリ」と「ドキサバ」それぞれの世界観をモチーフにした特典が収録される。

また、5月7日からは「カラオケの鉄人」とのコラボレーションが実施される。

「学プリ」・「ドキサバ」それぞれの豪華版特典を公開！

各タイトルのビジュアルを楽しめる「アクリルパネル」やコレクション性の高い「シールセット」、日常使いもできる「クリアファイル」などが付いた豪華版が販売される。

KONAMIの公式通販サイト「コナミスタイル」では、ゲームに登場する王子様たちからのメッセージが書かれたスペシャルグッズセットも用意。「コナミスタイル」で「学プリ」を購入した人は「後夜祭サプライズ寄せ書き」、「ドキサバ」を購入した人は「無人島の思い出フォトメッセージ」が、それぞれ全11種から選択可能なセット商品として届けられる。なお豪華版は抽選販売となる。

「『学プリ』：合同学園祭運営委員長からのねぎらいエディション」

豪華版の「合同学園祭運営委員長からのねぎらいエディション」を購入すると、合同学園祭運営委員長・跡部景吾からの“ねぎらい”のメッセージが記載された「運営委員スタッフTシャツ」をはじめ、「学プリ」特製の「アクリルパネル」や「シールセット」などの豪華特典がついてくる。

店舗ごとの予約特典など、詳細は「学プリ」公式サイトにて公開される。

【豪華版 収録内容】

・「学プリ」ゲームソフト（Nintendo Switch パッケージ版）

・デジタルコンテンツ

ミニドラマ用追加エフェクト「赤いバラ」

ミニドラマ用追加ボイスセット

・特製運営委員スタッフTシャツ

・特製アクリルパネル

・特製シールセット

・特製クリアファイル

「『ドキサバ』：無人島満喫エディション」

豪華版の「ドキドキサバイバル無人島満喫エディション」を購入すると、特製の「アクリルパネル」や切手風デザインの「シールセット」など豪華特典がついてくる。メインビジュアルの王子様たちがデザインされた「ルービックキューブ」は、ミニキャラがデザインされたステッカーやスタンプで彩られた配送ボックス風の箱に入れて届けられる予定。

店舗ごとの予約特典など、詳細は「ドキサバ」公式サイトにて公開される。

【豪華版 収録内容】

・「ドキサバ」ゲームソフト（Nintendo Switch パッケージ版）

・デジタルコンテンツ

ミニドラマ用追加エフェクト「黄色いバラ」

ミニドラマ用追加ボイスセット

・特製ルービックキューブ

・特製アクリルパネル

・特製シールセット

・特製クリアファイル

・特製スリーブ

「カラオケの鉄人」とのコラボ開催

開催期間：5月7日～6月21日

5月7日から「カラオケの鉄人」とのコラボレーションが開催される。期間は6月21日まで。期間中、全国のコラボ対象店舗でコラボドリンクが楽しめるほか、特定の店舗ではコンセプトルームも登場する予定。

【開催店舗】

池袋東口店、渋谷道玄坂店、秋葉原電気街店、福岡天神店、大阪なんば店、名古屋名駅店、松山銀天街店、京都河原町店、新潟万代シティ店

ゲーム概要

【「学プリ」について】

学園祭を舞台とした恋愛アドベンチャーゲーム。2005年12月22日に「テニスの王子様 学園祭の王子様」が発売され、2010年2月にはDS版（リマスター）も発売されている。

【あらすじ】

夏休みがもうすぐ終わる8月19日。

関東大会で代表に選ばれた7校のテニス部が主導して、大規模な合同学園祭を開催することが決まりました。

テニス部対抗で出し物のコンテストが開催されるため、各校の名誉がかかっています。

あなたは中学２年生の女の子。

学園祭運営委員のテニス部担当に選ばれます。

初めてのミーティングで出会うテニス部の面々は、個性的な人ばかり。

彼らの出し物の準備をサポートし、優勝に導くのがあなたの役目です。

学園祭まで10日あまり、どんな出会いや事件があなたを待っているのでしょうか……？

【「ドキサバ」について】

無人島を舞台とした恋愛アドベンチャーゲーム。2006年12月21日に「テニスの王子様 ドキドキサバイバル 山麗のMystic」、2007年1月25日に「テニスの王子様 ドキドキサバイバル海辺のSecret」が発売され、2011年6月にはDS版（リマスター）も発売されている。

【あらすじ】

中学テニス全国大会を前に、選抜選手たちの強化合宿が行なわれることになった。

絶海の孤島で、精神修養を目的とした特訓を行なうという。

ところが到着の前日、選手たちの乗った船は、嵐に巻き込まれ座礁してしまう。

たまたまその船に乗り合わせていた船長の娘とその友人は、やむなく選手たちとともに救命ボートに乗って、船を脱出する。

だが、潮流でボートが流され、顧問の先生たちや船長たちとはぐれてしまう。

何とか島にたどり着き、合宿所に到着してみると、そこはログハウスがいくつかあるだけの、ささやかなキャンプ場。

大工用具やランプなど、多少の道具はあるものの、水・燃料・食料などは自分たちで手に入れなければならない。

こうして思い掛けない、突然のサバイバル生活が始まった――。

(C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・テニスの王子様プロジェクト (C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト

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