¡ÈÀÖ¤¤¡É¤ª¤«¤º¤Ç¿©Íß¥¢¥Ã¥×¡ª


¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡Û¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤¬´ò¤·¤¤¶Ì¤Í¤®¤Î¤ª¤«¤º

ÄêÈÖ¿©ºà¤Î¤È¤ê¤â¤âÆù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤éÍÈ¤²¤ä¾È¤ê¾Æ¤­¤Ê¤É¡¢¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤¬¤Á¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤â¤âÆùÎÁÍý¤Î¥Ð¥ê¥¨¤¬Áý¤¨¤ë¡¢´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤ß¤½ßÖ¤á¡×¤È¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¾ø¤·¼Ñ¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¿©Âî¤â¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¢£¤È¤êÆù¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¤ß¤½ßÖ¤á

¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¤ß¤½Ì£¤Ë¤·¤ç¤¦¤¬¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÁÖ¤ä¤«

¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¤ß¤½Ì£¤Ë¤·¤ç¤¦¤¬¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÁÖ¤ä¤«¡Ö¤È¤êÆù¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¤ß¤½ßÖ¤á¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¶Ì¤Í¤®... 1¸Ä

¡¦¤È¤ê¤â¤âÆù ...1Ëç(Ìó250g)

¡¦ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«... 1¸Ä

¡¦¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ

¡¡­ø¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ...¾®¤µ¤¸1

¡¡­ø¤ß¤½ ...Âç¤µ¤¸1¤È1/2

¡¡­øº½Åü¡¢¼ò ...³ÆÂç¤µ¤¸1

¡¦±ö¡¡

¡¦¥µ¥é¥ÀÌý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¶Ì¤Í¤®¤ÏÈ¬¤Ä³ä¤ê¤Ë¤·¡¢²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢½Ä3ÅùÊ¬¡¢²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£

2. ¤È¤êÆù¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤è¤¯¤â¤ß¹þ¤à¡£

3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢[2]¤òÈéÌÜ¤«¤éÆþ¤ì¡¢¾Æ¤­¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌó1Ê¬¾Æ¤­¡¢[1]¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó3Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤¬Æ©¤­ÄÌ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¡¢¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢ßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬383kcal/±öÊ¬2.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿°æ¸¶Íµ»Ò)

¢£¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¾ø¤·¼Ñ

¥È¥Þ¥È´Ì´¶³Ð¤Ç¼Ñ¤â¤Î¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡ª

¥È¥Þ¥È´Ì´¶³Ð¤Ç¼Ñ¤â¤Î¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡ª¡Ö¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¾ø¤·¼Ñ¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¶Ì¤Í¤® ... 1/2¸Ä

¡¦¤È¤ê¤â¤â¤«¤éÍÈ¤²ÍÑÆù ...250g

¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê ...1ÊÒÊ¬

¡¦¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ë ... 3/4¥«¥Ã¥×

¡¦¾®ÇþÊ´¡¡

¡¦±ö¡¡

¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¶Ì¤Í¤®¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤È¤êÆù¤Ï¾®ÇþÊ´Âç¤µ¤¸1¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£

2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¶Ì¤Í¤®¤ò¹­¤²¡¢¤È¤êÆù¤ò¤Î¤»¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò»¶¤é¤¹¡£±ö¾®¤µ¤¸1/2¤ò¤Õ¤ê¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1¤ò½ç¤Ë²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£

3. ¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¤·¤¿¤é8¡Á9Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤·¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê¡¢¼Ñ½Á¤Ë¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÁ´ÂÎ¤Ë¤«¤é¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ç¤Á¤®¤Ã¤¿¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤â¡£

(1¿ÍÊ¬338kcal/±öÊ¬1.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾®ÅÄ¿¿µ¬»Ò)

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

»È¤¤´·¤ì¤¿¤È¤ê¤â¤âÆù¤â¡¢¤ß¤½¤ä¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¿·¤·¤¤¤Ò¤È»®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï²áµî¤ËÇÛ¿®¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿°æ¸¶Íµ»Ò¡¢¾®ÅÄ¿¿µ¬»Ò¡¡»£±Æ¡¿ÌÚÂ¼Âó¡¢ß·ÌÚ±û»Ò

±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ¡¡´Æ½¤¡¿¿¿ÌÚÊ¸³¨

¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Ê¸¡áÃæÅÄÌª´»¡¿¿ûÌîÄ¾»Ò