【乃木坂46・金川紗耶】が熱演♡ 喫茶店にいる「沼らせ乙女の日常」って？

なぜか目で追ってしまう“沼らせ女子”ってどんな生活を送ってるの？そこで今回は、Ray㋲イチの愛され女子・金川紗耶が演じる「沼らせ乙女の日常」をお届けします。流行りを追いすぎないセンスやひとりの時間を楽しめるところが魅力的♡ あなたも思わず沼ってしまうかも...！

沼らせ乙女の日常 世界中のみんなが恋するあのコ。 どうしてか目で追ってしまう人がいる。派手じゃない、でもふとしたしぐさや姿が頭に残る。 なにを考えてどんな生活を送っているのか。近づきたくなるのに、全部は見せてくれない。余白ごと、いつのまにか沼る。 そんな沼らせ乙女の日常を、Ray㋲イチの愛され女子・金川紗耶が演じます。

行きつけの喫茶店で本を読む時間が幸せ 好きな場所で読書に没頭する。ひとりで本を読む姿は、どこか凜としていて、でも少しだけ触れたくなる。 流行りを追いすぎないセンス、居心地のよさを知っている大人っぽさ。 誰かの隣にいるより、ひとりの時間を楽しめる人。そんな女のコがいちばん魅力的。 ジャケット 参考商品、スカート 18,480円／ともにシスタージェーン（ザ・ウォール ショールーム）リング 4,950円／LHME（シアン PR）ストラップシューズ 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ソックス／スタイリスト私物 PICK UP SHOP Jazz喫茶 テラスドルチェ 創業50周年の歴史ある、珈琲専門店。本格的なサイフォン珈琲はもちろん、自家製スイーツや軽食など、昔ながらのメニューが堪能できちゃう。 一番人気はバスクチーズケーキ。夜はジャズの生演奏が聞ける日も。 住：東京都大田区西蒲田7-64-2

☎：03-3793-4840 撮影／菊地史（impress+）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／あきやまひとみ モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 編集長 山本八重