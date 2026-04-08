最短で月30万円の副収入を獲得するルートを話題の生成AI起業家が暴露──プログラミングができなくても、「即席」生成AIコンサルタントになって稼ぎまくれる理由
終身雇用の崩壊や物価高騰により、「給料だけでは将来の安心は得られない」と言われる時代に入っている。そうした中で、AIを活用しながら短期間でキャリアを切り拓いてきたのが大塚あみ氏だ。2023年にChatGPTをきっかけにプログラミングを始め、わずか数カ月で学会発表や招待講演を経験。さらに「#100日チャレンジ」で毎日アプリを開発・発信し、その成果は国際学会でも発表された。大学卒業後はエンジニアとして就職したのち、法人設立や書籍出版まで実現している。
一見すると異例のキャリアに見えるが、本人は「自分の頭で考えるのではなく、AIの指示に従っているだけ」と語る。AIに月15万円を投じる彼女の思考法や戦略をもとに、個人がゼロから収益を生み出すための実践的なアプローチを解説する。全5回の第4回。
みんかぶプレミアム連載「副業・スモビジで億り人に 令和の稼ぎ方新常識」
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手っ取り早く月額数十万円単位のまとまったお金を稼ぐポイント
「毎月のお小遣いが増えるのは嬉しいけれど、できれば手っ取り早く数十万円単位のまとまったお金を稼いで、今の会社を辞める足がかりにしたい」。 もしあなたが本気でそう考えているなら、次に目を向けるべきは絶対に「企業向け（BtoB）」の市場です。
「個人が企業相手にAIのコンサルや実務の仕事なんて受注できるわけがない」と、多くの人は最初から諦めています。企業を相手にするには、高度なプログラミングスキルや、最新の機械学習の論文を読み漁るような専門知識が必要だと思い込んでいるからです。しかし、それは日本の企業が今、AIに対して何を求めているのかを根本的に勘違いしている証拠です。
実は今、日本の企業市場には、恐ろしいほどの「歪んだ特需」が発生しています。今回は、特別なITスキルを持たない普通の会社員が、この特需の波に乗ってスルッと入り込み、美味しいポジションと高単価な業務委託を獲得するための「したたかな裏戦略」を暴露します。
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