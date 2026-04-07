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投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルにて視聴者からの質問に答える動画を公開した。動画では、「有事の金」が値下がりする理由や、S&P500トップ10インデックスとFANG+の比較、高配当ETFを用いた出口戦略など、5つの質問に対して分かりやすく解説している。



最初の質問は「戦争が起きているのに金の価格が下落しているのはなぜか」。鳥海氏はこの答えを「金利」だと指摘する。戦争により原油価格が上昇して全体的な物価が上がると、市場金利も上昇する傾向にある。その結果、金利のつかない金よりも、高い金利がつく債券が買われるため、金の価格が下落するというメカニズムを解説した。



続いて「S&P500トップ10とFANG+のどちらを選ぶべきか」という質問に対しては、構成銘柄の大部分が同じであるため「結論を言うと分かりません」と回答。これらは「基本的に当てにいく投資」であり、周囲の意見に流されず自分で判断して覚悟を決めることができないのであれば、そもそも持つべきではないという見解を示した。



また、60代の視聴者からの「インデックス投資の出口戦略として高配当ETFへの切り替えはどうか」という悩みには、高配当ETFで十分な配当金を得るには大きな元本を維持し続ける必要があり、効率が悪いと指摘。高配当ETFの元本を売却していくくらいなら、通常のインデックス投資を少しずつ切り崩す方が合理的であると語った。



さらに、投資のシミュレーションで陥りがちな「平均利回りの罠」についても言及。各年のリターンを単純に足して平均した数字と、実際のお金が増減する複利の計算では、長期的に大きな差が出るとし、金融機関が提示する都合の良い数字に「騙されないように注意しましょう」と警鐘を鳴らした。



視聴者から寄せられた疑問に対し、図解を用いて論理的に回答した鳥海氏。投資の基礎知識から実践的な出口戦略、そして数字の罠まで、これから資産運用を考える人にとって、自身の投資スタイルを再確認するための重要な気づきが得られる内容となっている。