令和の大学生は恋愛や結婚についてどのように考えているのでしょうか。ワタベウェディング株式会社（京都府京都市）が実施した「大学生の恋愛・結婚」に関する調査によると、約3人に1人が「現在恋人がいる」と回答した一方で、2割強が「一度も恋人がいたことはない」と回答したことがわかりました。では、結婚を希望する大学生はどのくらいいるのでしょうか。



【調査結果を見る】大学生「一度も恋人がいたことはない」割合は

調査は、首都圏の大学生699人を対象として、2025年10月〜12月の期間にインターネットで実施されました。



まず、「交際経験」について尋ねたところ、「現在恋人がいる」は33.5％、「過去に恋人がいたことはあるが、現在はいない」が38.3％、「一度も恋人がいたことはない」は28.1％となり、過去3年間で見ても2023年から2025年まで平均して約3割の学生が「現在恋人がいる」、2割以上の学生が「一度も恋人がいたことはない」と回答していることがわかりました。



また、「恋人と出会った場所」については、「大学（サークルや部活、クラス等）」（38.9％）、「バイト・インターン等」（18.4％）、「中学、高校」（14.1％）が上位に挙がりました。



一方、恋人がいない、一度も恋人がいたことはない人に、「数年以内に恋人は欲しいですか」と尋ねたところ、「欲しい」は68.6％、「欲しくない」は10.1％という結果になり、「恋人を欲しくない理由」として「恋愛に興味がない」（46.9％）、「恋人と関係構築するのが面倒くさい」（30.6％）、「相手を探すのが面倒くさい」（26.5％）、「推し（アイドルやキャラクター等）で十分」（24.5％）が上位に挙がりました。



次に、「結婚の意向」を尋ねたところ、67.1％が「結婚したい」と回答。「どちらでもいい」は9.7％、「結婚したくない」は9.3％となり、「結婚したくない理由」としては、約5人に1人が「1人の方が楽だから」（21.5％）と答えています。



また、「結婚したい年齢」については、「30歳までに」（64.4％）、「25歳までに」（20.3％）が上位となり、30歳までにしたいと考える人は、2023年度で78.6％、2024年度で80.3％、2025年度で84.7％と年々増加傾向であることが見て取れました。



さらに、「結婚式をしたい」と答えた人も、2023年度が64.9％、2024年度が69.8％、2025年度では77.3％と増加傾向にあり、その理由として「ウェディングドレス・タキシードなど婚礼衣裳を着たい」（15.2％）、「思い出になる・記念になる」（15.0％）、「結婚式や婚礼衣裳に憧れがあった・夢だった」（13.6％）といった意見が挙がりました。



一方、「結婚式をしたくない理由」としては、「お金がかかる」（44.4％）や「恥ずかしい」（22.2％）が上位に挙がったことを受けて、「結婚式をしてもいいと思う金額」を教えてもらったところ、「100〜200万円」（31.2％）が最多となりました。



最後に、「結婚式にはどのような意味があると思いますか」と尋ねたところ、「家族や親族に感謝の気持ちを伝えることができる」（82.7％）、「ふたりの一生の想い出をつくることができる」（77.0％）に回答が集まりました。