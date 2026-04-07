6日の国会で、高市首相はイランの首脳と対話する意欲を示しました。また、ホルムズ海峡を事実上封鎖しているイランは、代替ルートである紅海からの航行ルートも妨害する可能性を示唆しました。

■トランプ大統領“3度目の延期”か

日本経済にも影響を及ぼし始めているイラン情勢をめぐり、6日、国会では議論が…

立憲民主党・小西参院議員「この武力紛争のさらなる拡大を阻止するということは、日本の国家としての生存戦略、生き残り戦略、その実行が求められているんだと思います」

高市首相「状況が緊迫しているということについて、私自身がどう主体的にというお尋ねかと思いますが、対応はしております。（イランとの）首脳間の対話についてもですね、適切なタイミングで行うための準備を行っております。内閣総理大臣としてできるあらゆる対応を行います」

高市首相は、イランの首脳と対話する意欲を示しました。

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今後、戦闘はどうなっていくのでしょうか。鍵を握るトランプ大統領は、イランの発電所を破壊するなど、さらなる武力行使を示唆。ホルムズ海峡の開放をめぐり、イランと交渉しているとしていて、合意が得られない場合、攻撃を実行するとしています。

日本時間の6日、SNSに投稿したのは交渉期限とみられる日時です。

トランプ大統領「火曜日、午後8時！」

日本時間では8日（水）になります。ただ、トランプ大統領はこれまで、コロコロと交渉期限を変えています。当初、先月21日に48時間以内と発表された期限は、2度の延期を経て日本時間の今月7日となっていました。その期限が近づいてきた4日には…

トランプ大統領「『合意する』か『ホルムズ海峡を開放する』か。10日間の猶予を与えたことを覚えているか。時間は残りわずかだ。彼らにあらゆる地獄が降り注ぐまで、あと48時間だ」（SNSより）

こうイランに警告していましたが「火曜日、午後8時」と投稿し、交渉期限を1日延ばし、日本時間の8日に“3度目の延期”をしたとみられます。

■ペルシャ湾内に日本関係船は残り42隻

こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向け、2段階の案について協議しているという報道も出ています。第1段階は「45日間の停戦」で、その間に第2段階となる「恒久的な戦闘終結」について話し合われるということです。

また、イラン外務省は、停戦をめぐる「イラン独自の対応策」をまとめたと明らかにしました。ただ、内容については改めて発表するとしています。一方で、強気の構えも…

イランの革命防衛隊「ホルムズ海峡がかつての状態に戻ることは決してない」

海峡をめぐる交渉は紆余（うよ）曲折が予想されます。

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緊迫が続くホルムズ海峡。いま、どのような状況になっているのでしょうか。先月29日に撮影されたホルムズ海峡の映像。カナダ人のジャーナリストが、イランの民間のツアー船に乗船して撮影したといいます。広い海の上には、いくつもの船が確認できます。

「私のすぐ後ろにはイランの船舶が見えます。ほとんどがイランの船です。イラン以外もいるかもしれませんが、彼らは港から一定の距離をとっています。標的にされるリスクがあるからです」

事実上の封鎖が続くホルムズ海峡ですが、6日、新たに3隻目の日本関係の船が通過したことが分かりました。全て商船三井が関連している船です。これで、ペルシャ湾内に残っている日本関係の船は42隻になります。

ただ、“封鎖”が続く状況に変わりはなく、原油不足は日がたつほど深刻化していきます。

■「シンナー」今後の入荷読めず…

「news zero」が都内にある自動車の塗装会社を取材すると…

塗装会社代表「ラッカーシンナーといって物を洗うシンナー。原液を薄めるシンナーもいま出荷制限がかかっている」

自動車の塗装などに使う「シンナー」は原油から作られているため、手に入りづらくなっているといいます。今後の入荷が読めず、普段よりも多めに確保しているといいます。

塗装会社代表「（Q：ここにある分でこの先どのくらい持つ？）これ1か月持たないかもしれない。これ入荷がない場合は仕事ができないので、今後もし材料が手に入らないということが起こると調整が必要になる」

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原油の供給が滞ることで、波及していくさまざまなモノへの影響。高市首相は、エネルギーの節約や需要の抑制の呼びかけについて問われると…

高市首相「重要物資の需給や価格などについて、足元の状況を把握しながら長期化も見据えて、あらゆる可能性を排除せずに臨機応変に対応してまいります」

こうした上で、石油の供給については…

高市首相「備蓄放出やホルムズ海峡を経由しない代替調達を通じ、日本全体として必要となる量は確保されている」

備蓄放出や代替ルートでの調達があるため、必要量は確保されていると強調しました。

■ホルムズ海峡通らない“3つのルート”

中東からホルムズ海峡を通らずに日本に原油を輸送するルートについて、日本エネルギー経済研究所の深沢幸治研究主幹は、3つ考えられるといいます。1つ目は、ホルムズ海峡よりも外海に位置するフジャイラから運ぶルート。2つ目は、紅海を通って運ぶルート。3つ目は、スエズ運河を通り南アフリカを回るルートです。

ただ、2つ目の紅海を通るルートに関しては、いまイラン側が“封鎖”を示唆しています。それは、モジタバ師の顧問を務めるベラヤチ元外相がSNSで発信したメッセージです。

イラン・ベラヤチ元外相「バブエルマンデブ海峡をホルムズ海峡と同様にとらえている」

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バブエルマンデブ海峡はイエメンの西に位置していて、紅海から原油を運ぶルートとなっています。イラン側は、イエメンの親イラン武装組織フーシ派を通じて、紅海からの航行ルートを妨害する可能性を示唆したのです。

紅海からのルートも“封鎖”されてしまうのでしょうか。専門家は、現時点では可能性は低いと指摘します。

中東調査会・斎藤正道研究主幹「フーシ派はイランの支援下にある武装勢力ではあるけど、イランの指揮命令下にあるような武装勢力とは異なる。サウジアラビアあるいはアメリカから爆撃の対象になるデメリットを考えると、壊滅的な被害を受ける危険性がある。フーシ派がイランの呼びかけに応じる可能性が決して高いとは思わない」

（4月6日放送『news zero』より）