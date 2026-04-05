天秤座・女性の運勢

現在、社会面は非常に好調で、やれること、関わる人の幅を広げていけるタイミングでしょう。ただ、パートナーや親友など、天秤座の大事な相手はその状況に疑問を持っていそう。そもそも天秤座は今後の自分に対し挑戦意欲を強く持っているため、たとえば「現状に満足するな」と言いたいのかも。ただ、目の前の状況は順調なため、やや困惑させられそうです。いまは天秤座自身のなかでも「そんなに自分を頑張らせなくてはいけないのか」という揺らぎも生まれやすいよう。何か周囲からサポートや援助を受け、「そんなに頑張らなくていい」といわれる可能性も。悩ましい時期です。でも自分を追い詰めなくていいですよ。

天秤座・男性の運勢

好調な社会運に支えられ、仕事方面は楽しく活躍できる時期でしょう。新しい可能性をいろいろな方面で感じられるのでは。ただその状況に対し、パートナーや親友など近しい存在はやや批判的な態度をとるのでは。天秤座のなかには今後の自分に向けての強い挑戦心もあり、相手はそれを共有し支えていきたいと思っているため、「決意が揺らいだのか？」と感じるのかもしれません（たとえば）。また、いまは頑張ろうとしている天秤座に対し、具体的なサポートや援助を与え、「だからそんなに頑張らなくていい」という存在も出てきやすいでしょう。「どうしたらいいのか」と迷いやすいタイミングですが、しばし様子を見るのもいいかも。

占い：アストロカウンセラー・まーさ