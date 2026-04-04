この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ありがてぃも」が、「【ドイツ人体験談】誰も教えてくれないツアーガイドの過酷な側面」と題した動画を公開。日本でツアーガイドとして働くドイツ人男性が、その仕事の華やかなイメージの裏に隠された、知られざる精神的な負担について自身の経験を基に語った。

動画でティモ氏は、自身の主な仕事が18歳から39歳までの若者を対象とした10日間以上の長期ツアーであると説明。このスタイルでは、単なる案内役ではなく、ゲストと共に旅をする「相棒」のような存在になるという。寝食を共にし、密な時間を過ごす中で、ゲストとの間には自然と深い絆や友情が芽生えるそうだ。

しかし、その強い結びつきこそが、仕事の最も辛い側面を生むとティモ氏は指摘する。ツアーの最終日には、濃密な時間を共にした仲間たちとの「悲しいお別れ」が待っている。「思ったよりダメージが大きい」と語り、仲良くなった分だけ別れが辛くなり、精神的に大きな負担になると告白した。特に連続でツアーを担当する際は、前のグループとの別れの悲しみを引きずったまま、気持ちを切り替えて次の新しいグループを迎えなければならない。「前のグループとの思い出を否定するような気分になる」とその葛藤を明かした。

ティモ氏は、この「お別れも仕事に含まれていること」に気づいたのが、この仕事の最も大変な側面だと語る。さらに、長期間家を空けることでパートナーに負担をかける側面にも触れ、仕事への理解を示してくれる妻への感謝を述べた。この動画は、華やかに見える職業の裏側にある、人間関係に根ざした深い苦悩を浮き彫りにしている。

YouTubeの動画内容

00:07

ツアーガイドの仕事で一番大変なこと
01:56

旗を持つガイドとは違う「相棒」としてのスタンス
03:46

一番の醍醐味であり、一番辛い「別れ」
08:05

長期不在がもたらすパートナーへの影響

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2023年に日本に移住したドイツ人です。ドイツと日本の架け橋になりたいです！
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