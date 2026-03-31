◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 5-2 中日 (31日、バンテリンドーム)

中日がホーム開幕戦で巨人に逆転負けを喫し、開幕4連敗となりました。

2回、新助っ人のサノー選手が巨人先発・ウィットリー投手の変化球を振りぬき、レフトスタンドへのソロホームラン。来日初ヒットをホームランで飾り、中日が1点先制します。

さらに5回には木下拓哉選手と村松開人選手の連打で1アウト2、3塁のチャンスを作ると、田中幹也選手がレフトへのタイムリー。リードを2点に広げます。

投げては先発の金丸夢斗投手が好投。5回まで巨人打線を打者15人に抑え、2塁すら踏ませない安定した投球を見せていました。

しかし6回に暗転。2本のヒットで初めて得点圏にランナーを背負うと、松本剛選手にライトへのタイムリーを浴び1点を失います。さらに2アウト1、3塁から泉口友汰選手、ダルベック選手に連続四球を与え、押し出しで同点に追いつかれました。

この回で金丸投手はマウンドを降り、6回101球、5被安打、7奪三振、2与四球、2失点でした。

試合はその後同点のまま9回の攻防へ。マウンドには藤嶋健人投手が上がりますが、3つのフォアボールで2アウト満塁のピンチに。ここで代打・丸佳浩選手に走者一掃タイムリー2ベースを浴び、3点を勝ち越されました。

9回の攻撃は大勢投手の前に三者凡退に封じられて試合終了。序盤5回まで試合を優位に進めた中日でしたが、逆転負けとなっています。