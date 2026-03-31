【全掲載】2026年群馬県教職員の人事異動（1）　あの先生はどの学校に？　＜県立学校＞

群馬県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教員の異動について発表した。

県立学校の人事は以下の通り。

県立 校長 退職

職名 氏名 勤務校

校長 上原清司 前工

校長 関口博士 高北

校長 郄橋康 渋女

校長 大槻恭子 藤中央

校長 一場哲夫 藤工

校長 町田英之 赤城特

校長 角田もと江 渋川特

県立 教頭 退職

職名 氏名 勤務校

教頭 金子隆男 清桜

県立 教員・実習教員・寄宿舎指導員 退職

職名 氏名 勤務校

教諭 郄橋智子 前高

教諭 新部雅之 前女

教諭 折間悠 前東

教諭 堀口達矢 勢農

教諭 綿貫智康 前工定

教諭 高野春香 高東

教諭 富岡詳二 榛名

教諭 後藤明日香 吉井

教諭 伏田裕司 高工

教諭 丸橋淳也 桐工

教諭 櫻井明美 桐工定

教諭 八木茂之 伊勢崎

教諭 齋藤智代 伊勢崎

教諭 宮坂泰治 興陽

教諭 長田みどり 伊商

教諭 北爪恵子 伊商

教諭 加藤佑樹 新田暁

教諭 町田直之 太田フ通

教諭 齊藤定仁 太田フ通

教諭 三田則子 太田フ通

教諭 島秀有 利実

教諭 石川徳宏 館高

教諭 三田学 館高定

教諭 酒井淳史 館女

教諭(実習担任) 栗田裕文 渋工

教諭 岡崎正晃 渋工定

教諭 黒岩房幸 長野原

教諭 篠原浩一 玉村

教諭 町田邦彦 西邑楽

教諭 瀧澤敦子 中等教

講師 エメットダグラス 中等教

教諭 竹谷賢次 高経附

教諭 湯原叶恵 四ツ葉

教諭 ターナー香代子 盲

教諭 関根富美代 聾

教諭 中村晴子 しろ特

教諭 片野金治 前高特

教諭 新部聡美 赤城特

教諭 都筑由紀子 赤城特

教諭 金井智子 高崎特

主任寄宿舎指導員 中尾紘一郎 高崎特

教諭 阿部忠 高高特

教諭 多胡隆子 二葉特

教諭 松本厚子 二葉特

教諭 楠元千晶 あさひ特

教諭 萩原美幸 伊高特

教諭 植木あゆみ 太田特

教諭 中嶌仁美 太高特

教諭 笠原加代子 館林特

教諭 市村宏美 渋川特

教諭 大久保誠司 藤岡特

教諭 関口紘樹 藤岡特

教諭 石井幸枝 富岡特

教諭 岡田和久 渡良瀬特

退職 事務長（主監） 退職

職名 氏名 勤務校

事務長 岩粼達也 前高

事務長 須藤之章 高女

県立 事務長（補佐(総括)） 退職

職名 氏名 勤務校

事務長 郄木香織 清桜

県立 事務職員 退職

職名 氏名 勤務校

主幹(総括) 氏家泰子 高東

専門員(補佐(総括)) 井上恵 高女

主事 深澤菜見 安総合

主幹(総括) 小平みゆき 盲

主任 大澤崇人 太田特

主幹(総括) 竹内陽子 富岡特

県立 公仕

職名 氏名 勤務校

公仕長 根井隆一 清陵昼定

公仕長 吉村良雄 太東

公仕長 飯塚進 沼高

公仕長 木村好彦 渋女

公仕長 新井明美 藤工

公仕長 田沼克則 西邑楽

校長から役職定年

新任校 前任校 氏名

安総合 前南 原拡史 教諭へ

高女 前東 木村一実 教諭へ

前工定 勢農 後藤希美子 教諭へ

安総合定 前商 田島正紱 教諭へ

清陵夜定 吉井 佐藤治彦 教諭へ

前商 清桜 今井貴子 教諭へ

桐工定 伊工 平野邦明 教諭へ

館高 太東 小林一雅 教諭へ

清明 太女 高橋利之 教諭へ

伊工 太工 鎌原秀治 教諭へ

高校教育課 尾瀬 田崎潤 主任指導主事(総括)へ

太女 館高 委文義之 教諭へ

大泉 安総合 栗原宏泰 教諭へ

渋女 玉村 田中理香 教諭へ

太東 西邑楽 猪瀬康夫 教諭へ

前高特 しろ特 田中健一 教諭へ

榛東榛東中 二葉特 郄橋玲 教諭へ

前西 吾妻特 中村卓雄 教諭へ

副校長から役職定年

新任校 前任校 氏名

青翠 前工 篠澤敦雄 教諭へ

富実 高工 湯井久生 教諭へ

前高 桐高 小島敦子 教諭へ

教頭から役職定年

新任校 前任校 氏名

西邑楽 館女 久保田茂 教諭へ

事務長（主幹）から役職定年

新任校 前任校 氏名

清桜 伊工 櫻井達夫 事務長(補佐(総括))へ

県立学校の転任一覧は以下の通り。

転任 校長

新任校 前任校 氏名

前南 渋高 中澤政幸 校長

前東 前高 天野正明 校長・特例任用

勢農 藤北 高橋太郎 校長

前工 利根商 齊藤宏之 校長

前商 太市高 堀越晋 校長

高北 四ツ葉 清水義博 校長

清桜 板倉 丹羽信明 校長

伊勢崎 共創中 飯嶌幸 校長

太東 下仁田 戸塚真史 校長

太女 伊高特 栗田純子 校長

新田暁 館高特 関口誠 校長

渋女 前高特 生方典代 校長

藤工 桐市商 星野亨 校長

玉村 新田暁 中島隆行 校長・特例任用

西邑楽 大間々 荻野葉子 校長

中等教 伊勢崎 高橋みゆき 校長・特例任用

盲 伊勢特 水谷佳子 校長

前高特 二高特 藤田佳子 校長

二葉特 盲 澤粼正 校長・特例任用

伊高特 太田特 渡邉敬子 校長・特例任用

転任 教頭

新任校 前任校 氏名

前西 松井田 高橋みつ子 教頭

前女 嬬恋 井上好文 教頭

勢農 興陽 佐藤久 教頭

前商 伊商 北風久子 教頭

高東 藤北 角田明子 教頭

高商 榛名 眞下文代 教頭

桐高 板倉 永田知義 教頭

清桜 大間々 園田健太郎 教頭

桐工 新田暁 角田祐二 教頭

桐工定 玉村 鶴見純也 教頭

伊勢崎 高経附 大谷育弘 教頭

清明 太市高 岡部全代 教頭

興陽 富実 中尾徹也 教頭

伊工 前工定 贄田秀樹 教頭

伊商 盲 瀬下剛正 教頭

太高 藤中央定 森山浩司 教頭

太女 館高定 齋藤和利 教頭

利実 沼高定 青木陽介 教頭

館女 中等教 小林美穂 教頭

渋高 桐工定 阿久津聡 教頭

渋女 四ツ葉 山粼貴弘 教頭

渋工 高高特 志村宏樹 教頭

藤中央 富高 小井戸正裕 教頭

富高 富岡特 西村史朗 教頭

安総合 清陵夜定 柏崎弘孝 教頭

板倉 館高特 城下紀子 教頭

四ツ葉 太田フ夜定 宮川淳吾 教頭

高崎特 館林特 針田美貴 教頭

高高特 桐生特 角橋敦子 教頭

藤岡特 赤城特(小児医療校) 門倉淳介 教頭

転任 教員・実習教員・寄宿舎指導員

新任校 前任校 氏名

前高 高女 市川貴博 教諭

前高 館女 田口裕亮 教諭

前高 富高 島田学 教諭

前高 高経附 金岡史将 教諭

前高 前東 國雲純子 主任実習助手

前南 前高 清水理美 教諭

前南 清明 飯野知絵 教諭

前南 興陽 𠮷井英実子 教諭

前南 松井田 加治屋美咲 教諭

前南 高経附 齋藤整 教諭

前西 高商 小林伊代子 教諭

前西 富実 清水真理子 教諭

前西 前市高 大野耕平 教諭

前女 前東 狩野英佑 教諭

前女 高北 井田綾 教諭

前女 館高 金井純一 教諭

前東 前西 椛澤香代子 教諭

前東 高商 藤生明子 教諭

前東 利実 都丸和也 教諭

前東 渋女 金井飛鳥 教諭

前東 青翠 富田夏美 教諭

前東 青翠 外山善之進 講師(実習担任)

勢農 安総合 清水朱里 教諭

勢農 大泉 狩野茉莉子 教諭

勢農 吾中央 横山貞治 実習助手

前工 前西 安齋信仁 教諭

前工 高東 塚田玲子 教諭

前工 清明 富田優希 教諭

前工 太高 前原由貴 教諭

前工 安総合 山本暁 教諭

前工 吾中央 石坂美智子 教諭

前工 玉村 神保聡志 教諭

前商 前工 坂爪富美子 教諭

前商 伊商 安田路子 教諭

前商 利根商 市場洋光 教諭

前商 四ツ葉 千波将冴 教諭

前商 渋川特 石関祐樹 教諭

清陵昼定 伊商 齋藤新弥 教諭

清陵夜定 太田フ夜定 鏑木紀彦 教諭

清陵通 前工 井上利恵 教諭

清陵通 前工 櫻井玲奈 教諭

高高 前東 中田祐貴 教諭

高高 前商 櫻井捷天 教諭

高高 前商 岸大夢 教諭

高高 渋女 登坂健志 教諭

高高 利根商 近藤拓海 教諭

高高通 興陽 篠原亮介 教諭

高東 伊勢崎 篠原雪恵 教諭

高東 渋女 小此木ま里 教諭

高東 安総合 富岡恵美 教諭

高東 安総合 設楽真理 教諭

高北 清桜 小郄大徳 教諭

高北 興陽 森下颯 教諭

高北 渋高 津久井俊明 教諭

高女 前高 鵜川裕利 教諭

高女 渋高 中村正樹 教諭

高女 富高 小板橋徹治 教諭

高女 吾中央 諏訪淑一 教諭

吉井 高高 小林裕貴 教諭

高工 興陽 斎藤純也 教諭

高工 伊工 出井恵太郎 教諭

高工 伊工 廣澤純一 教諭

高工 渋工 伊藤周一 教諭

高工 前市高 田島健一 教諭

高商 前東 橋本直樹 教諭

高商 清明 高田充 教諭

高商 尾瀬 今山廉 教諭

高商 松井田 田村美穂 教諭

桐高 高校教育課 安田聡 教諭

清桜 伊商 多田知穂 養護教諭

桐工 清桜 石井貴子 教諭

伊勢崎 前商 田中崚太郎 教諭

伊勢崎 太高 加藤俊介 教諭

伊勢崎 太女 菅原佳津紀 教諭

清明 下仁田 田部井雅行 教諭

清明 長野原 湯浅瑛美子 教諭

清明 板倉 菊地瑠美 教諭

清明 西邑楽 阿部憲和 教諭

清明 高経附 村上真美 教諭

清明 太市高 土田直子 教諭

清明 太市高 原田優樹 教諭

清明 四ツ葉 渋沢祐介 教諭

興陽 高工 中嶋伸 教諭

興陽 清明 近野裕子 教諭

興陽 尾瀬 稲木啓人 教諭

興陽 藤北 小林紘子 教諭

興陽 大泉 岩粼武志 教諭(実習担任)

伊工 桐高 三輪貴子 教諭

伊工 桐工定 近藤正幸 教諭

伊工 前市高 比企貴 教諭

伊工定 前南 大澤光則 教諭

伊商 高商 新井政和 教諭

伊商 太高 今泉諭 教諭

伊商 青翠 青木香央子 教諭

伊商 青翠 小島雄一 教諭

伊商 桐市商 引田博志 教諭

太高 太女 岸直子 教諭

太高 四ツ葉 塚越千春 教諭

太東 太女 中島克実 教諭

太東 館女 濱島万里子 教諭

太東 桐市商定 金井崚 教諭

太東 太市高 今井陽子 教諭

太女 清明 須永直紀 教諭

太女 太東 志村知子 教諭

太女 太工 河野真也 教諭

太女 四ツ葉 小此木勝行 教諭

新田暁 太東 神藤啓太朗 教諭

太工 伊商 内田勉 教諭

太工 太市高 栗原雄平 教諭

太田フ昼定 渡良瀬特 田村邦宏 教諭

太田フ夜定 高工 上野恭央 教諭

太田フ夜定 新田暁 芹澤浩美 教諭

太田フ夜定 高経附 𠞘田靖典 教諭

太田フ夜定 赤城特 田巻宏将 教諭

太田フ通 前東 木村直美 教諭

太田フ通 歴史博物館 小堀高広 教諭

尾瀬 青翠 郄橋将 教諭

尾瀬 渋川特 遠藤里子 教諭

利実 沼高 吉澤千恵 教諭

利実 尾瀬 生方優子 教諭

利実 安総合 坂爪淳史 教諭(実習担任)

館高 中等教 武内ひろみ 教諭

館女 清陵夜定 郄橋穂乃佳 教諭

館女 伊工 谷津由香里 教諭

館女 大間々 根岸彩夏 教諭

渋高 前商 篠原和隆 教諭

渋高 桐工 飯塚雅哉 教諭

渋高 沼高 田村良 教諭

渋高 渋女 岡田準 教諭

渋高 渋工 清水邦子 教諭

渋女 高女 手島和典 教諭

渋女 高女 福島悠太 教諭

渋女 伊勢崎 西山昇 教諭

渋女 尾瀬 小倉恵 教諭

渋女 大間々 小見紗永子 教諭

渋女 中等教 岡田季子 教諭

青翠 吉井 忠鉢達也 教諭

青翠 盲 剣持直子 教諭

青翠 文書館 阿部潤 教諭

渋工 高工 石山雅一 教諭

渋工 赤城特 福島稔子 教諭

渋工 伊工 松井裕昭 教諭(実習担任)

渋工定 前高特 本間章 教諭

藤中央 前南 勝沼健也 教諭

藤中央定 玉村 五十嵐卓也 教諭

藤北 興陽 三友ゆかり 教諭

藤北 嬬恋 当間ペドロ 教諭

藤北 勢農 井上速見 教諭(実習担任)

藤工 前東 関宏実 教諭

藤工 高工 秦野安宏 教諭

富高 高高 一場尚子 教諭

富実 勢農 松島伝一 教諭

富実 万場 友利侑奈 教諭

富実 藤岡特 岡村樹幸 教諭

松井田 前南 嶋粼貴子 教諭

松井田 榛名 大野祐子 教諭

安総合 勢農 下田勇人 教諭

安総合 前工 松井良介 教諭

安総合 清陵通 郄橋幸枝 教諭

安総合 吉井 大谷邦子 教諭

安総合 下仁田 高橋寿郎 教諭

安総合 大泉 塚越美晴 実習助手

吾中央 沼高 横山広樹 教諭

吾中央 利実 池田伴行 実習助手

玉村 興陽 田代一好 教諭

玉村 利根商 笠原怜史 教諭

板倉 館商工 荒井絹代 教諭

板倉 西邑楽 鈴木康弘 教諭

館商工 高商 鈴木友則 教諭

館商工 館高 渡邉宏枝 教諭

西邑楽 前東 安西紀明 教諭

西邑楽 清桜 阿部清美 養護教諭

大泉 太女 山口小百合 教諭

大泉 利実 小淵太智 教諭

大泉 勢農 鹿沼安行 教諭(実習担任)

大泉 興陽 櫻木信介 教諭(実習担任)

中等教 高高 北爪紀枝 教諭

中等教 高高通 前島勢津 教諭

中等教 伊商 宇津木由紀子 教諭

中等教 渋女 大島康平 教諭

中等教 太市高 石原美澄 教諭

中等教 吉岡吉岡中 郄橋俊昭 教諭

中等教 高崎豊岡中 小保方鈴音 教諭

中等教 前高 郄橋智美 主任実習助手

前市高 館女 林和弘 教諭

前市高 渋高 松下繁徳 教諭

高経附 高北 郄木悠輔 教諭

高経附 清明 山田守破離 教諭

高経附 館高 川合健史 教諭

高経附 渋女 大谷聡 教諭

高経附 藤中央 清水洋子 教諭

高経附 吾中央 植木彰一 教諭

太市高 前商 金子嘉美 教諭

太市高 太工 鶴田勇人 教諭

太市高 館高定 冬木喜英 教諭

太市高 桐市商 鈴木美輝 教諭

太市高 太高特 吉村充 教諭

利根商 前商 関上信也 教諭

四ツ葉 高女 滝口詩織 教諭

四ツ葉 藤北 星千智 教諭

四ツ葉 安総合 佐々木亮平 教諭

四ツ葉 吾中央 須藤健 教諭

四ツ葉 伊勢崎境北中 根本充 教諭

四ツ葉 伊勢崎第一中 林仁夢 教諭

四ツ葉 伊勢崎宮郷中 吉澤希美 教諭

四ツ葉 伊勢崎あずま中 飯塚麻弥斗 教諭

盲 赤城特 植竹俊子 教諭

盲 あさひ特 野村恭平 教諭

盲 伊勢特 茂木あかり 教諭

盲 渋川特 浅賀三紀夫 寄宿舎指導員

聾 盲 金子夏未 教諭

聾 赤城特 清水真衣 教諭

聾 二葉特 大塚葵 教諭

聾 二葉特 石橋あいか 教諭

聾 館林特 大橋果歩 教諭

聾 盲 藤井保宏 主任寄宿舎指導員

しろ特 高高特 富澤美奈子 教諭

しろ特 あさひ特 南雲美杜 教諭

しろ特 あさひ特 保郄暁 教諭

しろ特 渡良瀬特 小林由紀 教諭

前高特 高東 長谷川祐子 教諭

前高特 高崎特 松本紀子 教諭

前高特 高高特 綿貫宏美 教諭

前高特 太高特 小暮徳子 教諭

前高特 渋川特 柳谷政明 教諭

赤城特 伊勢崎 郄橋順子 教諭

赤城特 聾 平井恵子 教諭

赤城特 聾 後藤侑希子 教諭

赤城特 しろ特 山口佳寿美 教諭

赤城特 二葉特 北爪志保美 教諭

赤城特 二葉特 田島隆之 教諭

赤城特 あさひ特 城田彩乃 教諭

赤城特 館高特 久保田泰代 教諭

赤城特 群附特 小越薫子 教諭

赤城特 前橋桃川小 奈良志緒里 教諭

赤城特(小児医療校) 渡良瀬特 山上美由貴 教諭

高崎特 二葉特 石田晃平 教諭

高崎特 二高特 清水大樹 教諭

高崎特 あさひ特 上原敬大 教諭

高崎特 太田特 篠原南菜 教諭

高崎特 藤岡特 小板橋広美 教諭

高崎特 富岡特 田村剛 教諭

高崎特 二高特 酒井智帆 養護教諭

高崎特 二高特 篠粼真和 寄宿舎指導員

高高特 藤工 小国健児 教諭

高高特 二高特 田村由記子 教諭

高高特 二高特 佐々木泉 教諭

二葉特 高崎特 茂木久義 教諭

二葉特 高崎特 井野彰紀 教諭

二葉特 高崎特 小林希沙良 教諭

二葉特 伊勢特 内山佳苗 教諭

二葉特 渋川特 岡田翔他 教諭

二葉特 渋川特 小林はるか 教諭

二葉特 渡良瀬特 岡部優佳 教諭

二葉特 吾妻特 吉田真希 教諭

二高特 前高特 坂本ゆかり 教諭

二高特 太高特 浅田有香 教諭

二高特 館高特 山田柚葉 教諭

二高特 群附特 高橋美香子 教諭

二高特 高崎特 鈴木章介 寄宿舎指導員

あさひ特 前高特 清水育美 教諭

あさひ特 赤城特 安塚理恵 教諭

あさひ特 赤城特 遠藤勝彦 教諭

あさひ特 伊勢特 松尾実咲 教諭

あさひ特 伊勢特 田那部明子 教諭

あさひ特 伊勢特 大河原千佳 教諭

あさひ特 太高特 入江景子 教諭

あさひ特 館林特 大美賀麻衣 教諭

あさひ特 渡良瀬特 川岸大喜 教諭

伊勢特 聾 善如寺慶子 教諭

伊勢特 太高特 福島彩香 教諭

伊勢特 藤岡特 保郄怜 教諭

伊勢特 渡良瀬特 小林かほる 教諭

伊勢特 高崎塚沢小 郄橋文野 教諭

伊勢特 発達障害者支援センター 小沼由紀子 教諭

伊勢特 館高特 青山三智子 養護教諭

伊高特 太田フ昼定 山本菜美 教諭

伊高特 太市高 林智美 教諭

伊高特 あさひ特 備前島陽子 教諭

伊高特 太高特 鈴木純雄 教諭

伊高特 伊勢崎広瀬小 高野友美 教諭

伊高特 興陽 定村育恵 講師(実習担任)

太田特 伊高特 土澤美穂 教諭

太田特 館林特 遠藤麻希子 教諭

太田特 渡良瀬特 川島実可子 教諭

太田特 渡良瀬特 菊地香央莉 教諭

太高特 新田暁 横田政実 教諭

太高特 しろ特 白井翔平 教諭

太高特 あさひ特 金谷亜美 教諭

太高特 あさひ特 歌代瑠美 教諭

太高特 館高特 道原拓也 教諭

太高特 館高特 伏島康晃 教諭

沼田特 利実 須田麻衣子 教諭

沼田特 館林特 三枝隼人 教諭

沼田特 沼田利南東小 岡村和佳奈 教諭

館林特 あさひ特 増尾しほり 教諭

館林特 太高特 田中誉樹 教諭

館林特 渡良瀬特 福島昇歩 教諭

館高特 伊商 小林大介 教諭

館高特 赤城特 星野久美 教諭

館高特 あさひ特 谷津怜史 教諭

館高特 伊勢特 本郷ひかる 教諭

渋川特 松井田 小野光彦 教諭

渋川特 聾 中村悦子 教諭

渋川特 前高特 北澤明子 教諭

渋川特 二葉特 狩野一穂 教諭

渋川特 二葉特 上平瀬莉穂 教諭

渋川特 伊勢崎境北中 蝦澤みずき 教諭

渋川特 前市特 富澤愛乃 教諭

渋川特 聾 天田亮 寄宿舎指導員

藤岡特 聾 大河原みのり 教諭

藤岡特 高高特 立見真理 教諭

藤岡特 二葉特 臏嶋捺衣 教諭

藤岡特 沼田特 狩野健太 教諭

藤岡特 渋川特 茂木正視 教諭

藤岡特 渡良瀬特 関竜哉 教諭

富岡特 万場 内藤智明 教諭

富岡特 二高特 浅井美由貴 教諭

渡良瀬特 館高 前島律子 教諭

渡良瀬特 しろ特 多満井百恵 教諭

渡良瀬特 あさひ特 新保早紀 教諭

渡良瀬特 あさひ特 川田由美子 教諭

渡良瀬特 伊勢特 石川実希 教諭

渡良瀬特 伊勢特 田中淑乃 教諭

渡良瀬特 太田特 下平そよか 教諭

渡良瀬特 館高特 稲川聖 教諭

転任 公仕

新任校 前任校 氏名

高東 中等教 新井康弘 公仕長へ昇任

高北 高工 松本悟 副公仕長

桐高 伊勢崎 佐藤誠二 副公仕長

清明 高崎特 清水喜代子 副公仕長

聾 渋川特 今城みゆき 副公仕長

赤城特 渋川特 吉田光男 副公仕長

転任 事務長

新任校 前任校 氏名

前高 館高 澤田一也 事務長(次長)

勢農 盲 谷地田弘子 事務長(次長)

高女 前南 鈴木明 事務長(次長)へ昇任

吉井 下仁田 小胗真弓 事務長(次長)

興陽 渡良瀬特 赤石里絵 事務長(補佐)へ昇任

伊工 新田暁 城田ゆり子 事務長(係長（総括）)

伊商 興陽 橋本剛 事務長(補佐（総括）)へ昇任

新田暁 館高特 齋藤啓正 事務長(補佐)へ昇任

太工 聾 野口正夫 事務長(補佐（総括）)へ昇任

館高 館商工 金子文枝 事務長(主監)

富高 吉井 上村貴久 事務長(係長（総括）)

下仁田 藤北 富岡明美 事務長(係長（総括）)

玉村 高崎特 高田浩美 事務長(補佐)

館商工 太工 千田友弘 事務長(補佐（総括）)へ昇任

盲 富高 名古屋佳弘 事務長(次長)

聾 勢農 剣持一男 事務長(主監)

赤城特 玉村 重田貴子 事務長(補佐)

渡良瀬特 伊商 毒嶋実 事務長(補佐（総括）)へ昇任

転任 事務職員

新任校 前任校 氏名

前高 学校人事課 小林洋介 副主幹

前東 伊商 江原瑞枝 司書専門員(主幹（総括）)

前工 桐高 大澤英正 主幹(総括)

前工 清桜 小林瑠佳 主任へ昇任

清陵昼定 清明 河島朋 主任

高高 興陽 田中綾乃 主事

高北 伊工定 武井穂隆 主事

高女 前高 長張翔太 副主幹へ昇任

高商 吉井 飯田百合 主幹(総括)

桐高 新田暁 金井彰大 主任

清明 伊商 茂木恵子 主幹(総括)

伊商 前工定 清水悟 主任

太高 館林特 藤生ひなこ 主事

太高 図書館 大久保綾太 学校司書(主任)

太東 太高 井上要子 司書専門員(主幹)へ昇任

太田フ昼定 管理課 西野裕亮 主事

沼高 沼田特 石原ひかる 主事

館女 大泉 小泉武史 主事

青翠 前工 片桐志保 主任へ昇任

藤北 沼高 本多博宜 主任

藤工 松井田 井田春妃 主事

富高 高高 追川歩 主任

玉村 館商工 須永有紗 学校司書(主事)

大泉 太東 諸星直美 司書専門員(主幹（総括）)

中等教 しろ特 小田切航 主任

四ツ葉 伊勢崎北小 山田亮 事務主事

盲 福利課 神戸智堂 副主幹

聾 富高 清水美来 主事

しろ特 藤工 堀越由美 主任

赤城特 藤北 西潟諒人 主任

赤城特 あさひ特 秋間清悟 主幹(総括)

あさひ特 前南 金井佳代 主事

伊勢特 太田フ昼定 亀田愛基 主任

太田特 福利課 田村せり 主任

渡良瀬特 学校人事課 松田圭市 主任

転任 公仕

新任校 前任校 氏名

高東 中等教 新井康弘 公仕長へ昇任

高北 高工 松本悟 副公仕長

桐高 伊勢崎 佐藤誠二 副公仕長

清明 高崎特 清水喜代子 副公仕長

聾 渋川特 今城みゆき 副公仕長

赤城特 渋川特 吉田光男 副公仕長

新再任校長

新任校 前任校 氏名

前高 総合教育センター 西村琢巳 所長から

吉井 前商 杉山昌広 教頭から

伊工 渋工 渡邊真一 教頭から

太工 桐工 佐藤武 教頭から

太田フ 藤中央 藤本剛 教頭から

尾瀬 前西 荒井宏之 教頭から

館高 太女 樫粼龍一 教頭から

渋高 学校人事課 折田直樹 補佐(総括)(県立学校人事係長)から

藤中央 桐高 中村健一 教頭から

藤北 勢農 川上英規 教頭から

安総合 伊工 今井豊 教頭から

大間々 太田フ昼定 𫝆井敬子 副校長から

下仁田 安総合 佐藤浩一 教頭から

板倉 高商 石関英樹 教頭から

桐市商 渋女 新井康司 教頭から

太市高 太高 毒島健一 教頭から

利根商 渋高 橋本整 教頭から

四ツ葉 高校教育課 平山理恵 指導主監から

しろ特 二葉特 米持良治 教頭から

赤城特 赤城特 須藤和子 副校長から

二高特 吉井 大野久美子 教頭から

伊勢特 特別支援教育課 狩野等 補佐(総括)(企画係長)から

太田特 藤岡特 町田隆史 教頭から

館高特 清明 八木俊樹 教頭から

渋川特 前女 小嶌弘行 教頭から

吾妻特 利実 剱持三千代 教頭から

新任副校長

新任校 前任校 氏名

桐高 伊勢崎 金田健一郎 教頭から

太田フ昼定 高東 金谷美和子 教頭から

赤城特 高崎特 郄橋美由貴 教頭から

新任教頭

新任校 前任校 氏名 備考

前工定 前女 会田智史 教諭から

清陵夜定 富高 田中広一 教諭から

榛名 前高 井上隆 教諭から

吉井 湯けむり国スポ・全スポぐんま準備課 松本広行 補佐(競技式典係長)から

新田暁 高校教育課 石井裕 指導主事(総括)から

太田フ夜定 藤中央 清水孝一 教諭から

沼高定 沼高 井上瑞穂 教諭から

館高定 太高 栗原俊夫 教諭から

藤中央定 清明 贄田浩明 教諭から

藤北 前高 松本拓也 教諭から

富実 藤工 坂巻康夫 教諭から

松井田 吉井 小林良典 教諭から

大間々 前工 中野一好 教諭から

嬬恋 尾瀬 中村敦子 教諭から

玉村 高商 長竹潤 教諭から

中等教 (独)大学入試センター 內田三和 試験問題調査官から

高経附 学校人事課 內田靖子 管理主事(総括)から

太市高 太市高 渡辺恵司 教諭から

盲 館高 今泉朋恵 教諭から

赤城特(小児医療校) しろ特 森田裕子 教諭から

二葉特 特別支援教育課 坂本大樹 指導主事(総括)から

桐生特 渡良瀬特 牧口幸世 教諭から

太高特 太東 生澤英之 教諭から

館林特 渡良瀬特 福田保 教諭から

館高特 伊高特 春山克昭 教諭から

富岡特 高経附 永井久美子 教諭から

新再任事務長

新任校 前任校 氏名 備考

前南 福利課 田中正行 再任、事務長(補佐(総括))へ

藤北 聾 山本美恵子 事務長(係長(総括))へ

高崎特 中等教 塩田佳宏 事務長(係長)へ

館高特 館高特 渡邊陽平 事務長(係長)へ