「ご主人、看病のために早退したんでしょ？」えっ、家でゲームしてるだけなのに。『優しい夫』の評価にモヤッ

筆者の話です。

体調不良で寝込んでいた数日、社宅で思いがけない夫の評判を知りました。

外での『優しい夫』と、家での姿。その違いに、私はどう向き合ったのか……。

噂のひと言

「大丈夫？ ご主人、看病のために早く帰ってるって聞いたよ」



洗濯物を取り込んでいるとき、社宅の奥さんにそう声をかけられました。

体調を崩して数日。



ようやく少し動けるようになり、ベランダに出たタイミングでした。





静かな違和感

どうしてそのことを知っているのだろうと驚いて尋ねると、夫が会社で「妻が体調不良なので」と伝えて早めに帰宅していたと分かりました。

確かに、夫は帰りにお弁当を買ってきてくれていました。



袋を置き「無理しないでね」と声もかけてくれます。



けれど、それ以外の家事はそのまま。



食べ終えた容器はテーブルに残り、洗濯物はかごの中。



私は布団に横になったまま、別室から聞こえるゲームの効果音を聞いていました。



一定のリズムで鳴るその音が、やけに大きく感じられました。

『看病』という言葉と、目の前の光景。



彼にとっては「早く帰ること」が看病で、私にとっては「家が回ること」が看病だった。



その距離だけが、静かに広がっていきました。

役割の違い

翌日、廊下で会った奥さんにこう言われました。



「優しいご主人で安心だね」



私は思わず、曖昧に笑うことしかできませんでした。

その夜も、夫は食事を済ませると、何も言わずに別室へ向かいます。



ドアが閉まり、またゲームの音が始まりました。



『看病のために早く帰る夫』



その言葉と、閉じたドア。



どちらが本当の姿なのだろうと、布団の中で天井を見つめました。

彼が外でそう言いたいのであれば、家でもその役割をまっとうしてもらえばいいのだと。