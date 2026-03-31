◆米大リーグ ブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ロッキーズの菅野智之投手（３６）が３０日（日本時間３１日）、ブルージェイズ戦で移籍後初登板し、１点リードの３回２死からスプリンガーに同点アーチを被弾した。カウント２―２から８９・６マイル（約１４４・２キロ）の真ん中低めカットボールを完璧に捉えられ、左中間スタンドに運ばれた。

ブルージェイズには巨人時代のチームメートだった岡本和真内野手が在籍。お互いに対決を心待ちにしていた一戦。初回は先頭のスプリンガーを三ゴロに打ち取り、続く２番サンチェスには左前打で出塁を許したが、後続を抑えて、無失点で切り抜けていた。

注目のマッチアップが実現したのは２回２死走者なしの場面。後輩との初対決に力も入ったのか、この日はそれまで最速９３・９マイル（約１５１・１キロ）だったが、ファウルとなった５球目は９４・７マイル（約１５２・４キロ）を計測。最後はフルカウントの７球目に９０・７マイルのカットボールで空振り三振を奪った。

菅野はメジャー１年目だった昨季、オリオールズで１年間先発ローテを守り抜き、３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４をマークしていた。今季は２月のキャンプイン後にロッキーズ入りが決定。新天地加入後はビザの問題などもあってオープン戦で登板せずに帰国し、侍ジャパンの宮崎合宿に合流した。ＷＢＣでは、８日の１次ラウンド３戦目だったオーストラリア戦（東京ドーム）で先発。４回４安打無失点の好投を見せてチームに勝利を呼び込んだ。その後、準決勝・イタリア戦（米マイアミ）で先発が見込まれていたが、準々決勝・ベネズエラ戦で敗れたため、ＷＢＣでは１試合の登板のみで、ロッキーズに再合流していた。