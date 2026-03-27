こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月27日は、ワイヤレスペアリング＆充電、ダブルタップでツール切り替え、握り方や傾きで操作ができるようになった、Appleの最新スタイラス「Apple Pencil Pro」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Apple Pencil Pro 19,000円 （13%オフ） Amazonで見る PR PR

強く押すだけで操作が変わる、直感的UIで作業効率が加速する「Apple Pencil Pro」がAmazonで13％オフのセール中ですよ！

スクイーズ・回転・ホバーといった新機能により、制作やメモ作業のスピードと精度を大幅に向上させたAppleの最新スタイラス「Apple Pencil Pro」が13%オフのセール中！

指で強く押すと新しいパレットが表示される「スクイーズ機能」を搭載。ツール、線の太さ、色を瞬時に切り替えられるため、操作のために手を止める必要がありません。

ダブルタップ操作にも対応し、ペンと消しゴムの切り替えもスムーズ。触覚フィードバックにより操作時に軽い振動が返るため、視覚だけでなく感覚的にも操作を把握できます。

回転・ホバーでペンやブラシの精度が変わる！ プロ用途にも耐える描画性能に注目

新しいジャイロスコープ搭載により、回転操作（バレルロール）に対応。ペンやブラシの形状を角度でコントロールでき、表現の幅が広がります。

ホバー機能でペン先の位置をバーチャル影で事前表示できるため、描画前の精度が格段に向上。細かいイラストや注釈作業でもミスを減らせます。

マグネットでiPadに装着するだけでペアリングと充電が同時に完了し、「探す」アプリにも対応するなど、使い勝手も素晴らしい「Apple Pencil Pro」。

13インチiPad Pro（M4、M5）、11インチiPad Pro（M4、M5）、13インチiPad Air（M2、M3、M4）、11インチiPad Air（M2、M3、M4）、iPad mini（A17 Pro）をお使いの方はぜひ、セール中に購入しておきましょう！

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なお、上記の表示価格は2026年3月27日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: Amazon.co.jp