15年ぶりにスティッチも復活！ ディズニー・オン・アイス「日本公演40周年記念 "Let's Party！"」

記事ポイント 日本公演40周年を記念した全国10都市ツアーが2026年7月〜9月に開催『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』など5作品が登場し、15年ぶりにスティッチも復活ミッキーがDJとなりディズニーソングをダンスリミックスする氷上パーティー 日本公演40周年を記念した全国10都市ツアーが2026年7月〜9月に開催『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』など5作品が登場し、15年ぶりにスティッチも復活ミッキーがDJとなりディズニーソングをダンスリミックスする氷上パーティー

ディズニーの仲間たちが世界レベルのフィギュアスケートで夢の世界を届ける氷上のミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス」が、2026年に日本公演40周年を迎えます。

記念公演『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』が、7月から9月にかけて全国10都市で開催されます。

合言葉は「40 Party（フォーティーパーティー）」です。

ディズニー・オン・アイス「日本公演40周年記念 “Let’s Party!”」

公演名：日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”期間：2026年7月9日(木)〜9月28日(月) 全国10都市登場作品：『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』『モアナと伝説の海』チケット：楽天チケットにて先行販売中席種：プレミアム席 ￥13,500／SS席 ￥9,200〜￥8,900／S席 ￥8,500〜￥7,900 他（税込・公演地により異なる）※2歳以下は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞無料（席が必要な場合は有料）

世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してきたディズニー・オン・アイスは、1981年の初公開以来40年を超える歴史を持つエンターテインメントです。

日本では1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」以来、長年にわたって愛され続けており、総公演回数は6,000回を突破しています。

ミッキーがDJに変身！ダンスリミックスで会場がパーティー空間に

今回の公演では、ミッキーマウスがDJとなってディズニーソングをダンスリミックスします。

ディズニーの仲間たちとともに、会場を熱気あふれるパーティー空間へと変えていきます。

登場作品は『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』『モアナと伝説の海』の5作品です。

『リトル・マーメイド』では、エリック王子がアリエルを抱き上げるリフト技が披露され、海と月の映像を背景にした幻想的な演出が楽しめます。

『アナと雪の女王2』のシーンでは、アレンデールの街並みを映した円形スクリーンの前にエルサ・アナ・クリストフ・オラフ・スヴェンが氷上に勢揃いします。

『ウィッシュ』からはアーシャが子山羊バレンティノとともに登場し、カラフルな衣装の仲間たちと氷上を華やかに彩りました。

15年ぶりにスティッチが復活！40周年記念の特別演出も

今回はスティッチがディズニー・オン・アイスに15年ぶりに登場します。

フィナーレでは、日本公演40周年を記念した特別な衣装を着たミッキーと仲間たちによる演出が見どころです。

フィナーレにはDJブースのミッキー・ミニーを中心に、スティッチ・モアナ・オラフ・フランダーなど20体以上のキャラクターが氷上に集結します。

40年で進化した圧巻のショー演出

歴史を重ねて進化した演出も大きな魅力となっています。

これまでにない氷上の巨大センターステージが設置され、スケートショーの枠を超えたアクロバティックなアクションが繰り広げられました。

音・光・映像が融合する圧巻の演出で、ディズニーの夢の世界を体感できます。

チケット情報・公演スケジュール

チケットは2026年3月18日(水)10:00より楽天チケットにて独占先行販売が開始されました。

公演によっては毎年大人気のカーテンコール公演など特典公演も実施予定です。

公演スケジュールは以下の通りです。

八戸公演：7月9日(木)〜7月12日(日)／FLAT HACHINOHE東京公演：7月17日(金)〜7月20日(月・祝)／有明アリーナ名古屋公演：7月24日(金)〜8月3日(月)／日本ガイシホール大阪公演：8月8日(土)〜8月16日(日)／大阪城ホール横浜公演：8月20日(木)〜8月24日(月)／横浜アリーナ福岡公演：8月28日(金)〜8月30日(日)／マリンメッセ福岡 A館広島公演：9月4日(金)〜9月6日(日)／広島グリーンアリーナ高松公演：9月11日(金)〜9月13日(日)／あなぶきアリーナ香川神戸公演：9月19日(土)〜9月22日(火・休)／ワールド記念ホール船橋公演：9月26日(土)〜9月28日(月)／LaLa arena TOKYO-BAY

世代を超えて愛されるディズニー5作品の名シーンが、世界レベルのフィギュアスケートと音・光・映像の演出で氷上に再現されます。

15年ぶりに復活するスティッチや、DJに変身したミッキーによるダンスリミックスなど、40周年ならではの特別な演出が詰まっています。

全国10都市で開催されるため、お住まいの地域に近い会場で観覧できます。

ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!” の紹介でした。

よくある質問

Q. ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!” にはどの作品が登場しますか？

A. 『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』『モアナと伝説の海』の5作品が登場します。

さらに15年ぶりにスティッチも出演します。

Q. チケットはどこで購入できますか？

A. 楽天チケットにて独占先行販売が行われています。

席種はプレミアム席￥13,500、SS席￥9,200〜￥8,900、S席￥8,500〜￥7,900 他で、公演地により価格や席種設定が異なります。

2歳以下のお子様は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞無料です。

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