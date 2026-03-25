１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１９」でデビュー戦勝利を飾った黒柳禅がＲＩＺＩＮフェザー級王者のシェイドゥラエフに対し、自身のＸで「マジでやらせてくれ １分の戦い方シェイドゥラエフに教えてやるよ まじで打撃なら負ける気しない」と発信。格闘技関係者から反感を買っている。

ＲＩＺＩＮに出場している宇佐美正パトリックは「そろそろ静かにしてもらえますか」と綴り、川尻達也は「これ一周回ってガチ？ＲＩＺＩＮフェザー級のチャンピオンのシェイドゥラエフに対して冗談でもこういう事言って面白い、盛り上がると思ってのがよく分からない」と苦言を呈した。

コメント欄などでは「幻想やばい」、「そんなに強いなら何で無名なんだよ」、「こんなに色んな人間に喧嘩売りまくっての過去１じゃね？ＢＤ史上いなかった逸材だわ」、「さすがに身の程を弁えろよ」、「勘違いにもほどがある」との声が寄せられていた。

黒柳はボクシングで高校３冠の実績を引っさげてＢＤに参戦。デビュー戦ではキックボクサーのＨＩＲＯＴＯにダウンを奪い、判定５−０で勝利した。