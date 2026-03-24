ブラデリスニューヨークナイトブラ新作♡ズレにくいタイト設計で美胸をキープ
寝ている間のバストケア、しっかりできていますか？♡ブラデリスニューヨークから、ズレやすい悩みに寄り添った新作ナイトブラ「DreamyNightBra」が登場。スレンダー体型や小柄な方にもフィットするタイト設計で、快適さと補整力を両立。毎晩のケアをワンランクアップさせてくれる、注目のアイテムです♪
ズレにくさにこだわった設計
「ブラデリスDreamyNightBra」は、アンダーがずり上がりやすいという悩みに応えるため、ややタイトな設計を採用。
XSサイズから展開することで、スレンダー体型・小柄体型の方にもフィットしやすく、就寝中も安定感のある着け心地を実現しています。
また、ナイロン綿ベア天竺のなめらかな生地が肌に優しく寄り添い、接触冷感機能や吸水性・速乾性も備えているため、季節を問わず快適に使用できます。
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特許構造で美しいバストライン
特許取得機能（特許：第7474014号）を搭載し、モールドカップ内の「引き上げアーチパネル」が三方向からバストを寄せ上げ。立体的で美しいシルエットへ導きます。
さらに、ハート型カットのカップが食い込みを防ぎながらフィット感を高め、下厚プッシュアップ設計で自然な丸みと高さを演出。
寝ている間もバスト位置をキープし、理想の形をサポートします。
商品詳細＆カラー展開
ブラデリス Dreamy Night Bra
価格：6,600円(税込)
サイズ：XS～M（カラー：ブラック・ネイビー・ピンク）
シンプルで使いやすいカラー展開と、体型に合わせて選べるサイズが魅力。日常使いしやすく、毎日のナイトケアに取り入れやすい一着です。
毎晩のケアで理想のバストへ♡
ズレにくさと補整力、そして快適な着け心地を兼ね備えた「DreamyNightBra」は、忙しい毎日でも無理なく続けられるナイトケアアイテム♡寝ている時間を味方にして、理想のバストラインへ近づけます。自分の体型に合った一枚で、毎晩のケアをもっと心地よく、そして美しくアップデートしてみてください♪