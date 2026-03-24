フィギュアスケート世界選手権

フィギュアスケートの世界選手権は現地24日、チェコのプラハで開幕する。ミラノ・コルティナ五輪を沸かせたメダリストたちが出場する中で、「TEAM JAPAN」公式SNSに載せられた“予告メッセージ”に涙するファンが続出した。

「TEAM JAPAN」公式Xの投稿に綴られていたのは「ラストダンス」の6文字。今季限りで引退を表明している坂本花織（シスメックス）に関する投稿で、「ISU 世界フィギュアスケート選手権2026が、現役最後の大会となります」と記され、写真4枚も添えられた。

ミラノ五輪では団体、個人で銀メダルを獲得するなど、日本女子フィギュア界を牽引してきた25歳のエース。世界選手権が正真正銘のラストダンスという現実を、改めて感じたファンからは激励の声が相次いだ。

「悔いない演技が出来ますように」

「絶対に泣いてしまう」

「寂しいね」

「いよいよなんだね」

「正真正銘、これが最後のかおちゃんの舞台」

「最高のラストを飾れますように」

女子の日本勢ではこの他、ミラノ五輪女子シングル銅メダルの中井亜美（TOKIOインカラミ）、4位の千葉百音（木下グループ）が出場する。



（THE ANSWER編集部）