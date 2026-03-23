【センバツ】「韓国なら酷使で大騒ぎ」大垣日大・竹岡大貴の188球完投に隣国衝撃「日本では“美しき闘魂”と称賛されたが…」

センバツ高校野球で10回188球の完投勝利を挙げた投手に韓国メディアが衝撃を受けている。『OSEN』が「“あまりに日本野球すぎて嫌だ”10回188球の酷使は実話か…日本の高校生が涙の完投勝利、韓国なら大騒ぎだろう」との見出しを打って報じている。

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阪神甲子園球場で行われている第98回選抜高校野球大会では、3月22日に行われた1回戦で大垣日大（岐阜）が近江（滋賀）に2-1で勝利した。大垣日大の3年生左腕・竹岡大貴は10回188球を投げて6被安打、7四球、9奪三振、1失点（自責点0）と完投し、チームを勝利に導いた。

試合は9回まで0-0の接戦が続き、延長タイブレークに突入。10回表に大垣日大が2点を先制した後、同回裏に竹岡がマウンドに上がった。連続四球を許して押し出しで1点を与え、一死満塁のピンチを招いたが、空振り三振と遊ゴロで試合を締めくくった。

劇的な完投勝利が決まった瞬間、竹岡は力が抜けたようにマウンドで崩れ落ちた。仲間たちと抱き合い、頬を伝う涙を拭う姿が見られた。高校野球だからこそ見られる“ロマン”だった。

竹岡大貴（写真提供＝スポーツ報知／アフロ）

多くの日本メディアは竹岡の188球完投勝利を「美しき闘魂」として称賛した。酷使を批判する論調は見られなかった。

188球という球数は珍しくはあるが、“日本野球”の視点から見れば極めて特異なことではない。

21日に行われた1回戦3試合でも完封・完投した投手は4人いたが、球数はそれぞれ133球、132球、123球、119球だった。先発投手が好投すれば120球は当たり前という世界だ。

投手の管理と保護に神経を尖らせる韓国の高校野球でこれだけ投げようものなら、酷使論争で大騒ぎになっていたはずだ。

そもそも、韓国高校野球ではそれだけ投げることもできない。

韓国野球ソフトボール協会（KBSA）は2014年、高校野球における1試合の最大投球数を「130球」に制限する規定を導入した。2018年には「105球」に変更され、投球数に応じた義務的な休養日も設定された。

45〜60球は1日、61〜75球は2日、76〜90球は3日、91〜105球は4日の休養が必要だ。「過保護すぎる」という意見もあるが、有望株の怪我防止が最優先事項である点には異論の余地がない。

日本の野球ファンも、もはや酷使を闘魂とは見なしていないようだ。188球という球数は、日本のファンの目から見ても行き過ぎていると感じられたようだ。

竹岡の188球をめぐっては、インターネット上で「188球は多すぎる。2回戦が心配だ」「監督が代えるつもりがなかったと言っていたが、耳を疑った」「高校野球に球数制限はないのか？選手の将来を壊しかねない」「美談にしないでほしい」「『188球の熱投』という表現が日本的すぎて気に入らない」といった否定的な反応も目立っていた。

（記事提供＝OSEN）