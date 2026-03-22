【あすから】“鉄の女” 奇皇后の生涯を描く歴史ドラマ ハ・ジウォン主演の韓国ドラマ『奇皇后』、放送スタート
俳優のハ・ジウォンが主演する韓国ドラマ『奇皇后』（全51話）が、あす23日からBS-TBSで放送される。（毎週月〜金曜 後12：29〜1：25）
【画像】韓国ドラマ『奇皇后』場面ショット
同作の舞台はチンギス・カンが起こした、世界史上例のない巨大帝国、元。東アジアと東ヨーロッパを傘下に収めるこの巨大な世界帝国を37年間も揺るがした実在の女性、鉄の女と言われる奇皇后の生涯をベースに愛、野望、生き抜くための闘いを壮大なスケールで描く歴史ドラマ。
幼いころから剣術を学び、火のような決断力と氷のような判断力を持つスンニャン（後の奇皇后）。元の皇子でありながら、権力争いにより高麗に流刑されたタファン。国王だったが、高麗を守るため退位させられ、人質として元に向かうワン・ユ。ワン・ユを愛しながらも、貢女として後宮で皇帝となったタファンに仕えることになったスンニャンは、生きるため、そして弱く哀れな高麗の民のために、壮絶な運命の渦に自らを投じていく。
■第1話あらすじ
元、大都でヤンが皇后となる日、皇帝タファンは高麗王ワン・ユにスンニャンをまだ想っているかと尋ねるが、ワン・ユは答えないまま高麗へ帰っていく。ヤンは去っていくワン・ユを見て涙を流す。ヤンは子どもの頃、貢女として元に差し出されそうになったところを世子であったワン･ユに逃がされた過去を持っていた。逃げる途中に母を殺されたヤンは、スンニャンと名を変え、男としてワン･ユの叔父である瀋陽王ワン･ゴに仕え始める。武闘派集団を率いるスンニャンの評判を聞いたワン･ユは仁州を訪ね、スンニャンに弓の勝負を申し込む。
■役名／キャスト
キ・ヤン（スンニャン）／ハ・ジウォン
ワン・ユ／チュ・ジンモ
タファン／チ・チャンウク
タナシルリ／ペク・ジニ
タンギセ／キム・ジョンヒョン
タプジャヘ／チャ・ドジン
ヨンチョル／チョン・グクファン
【画像】韓国ドラマ『奇皇后』場面ショット
同作の舞台はチンギス・カンが起こした、世界史上例のない巨大帝国、元。東アジアと東ヨーロッパを傘下に収めるこの巨大な世界帝国を37年間も揺るがした実在の女性、鉄の女と言われる奇皇后の生涯をベースに愛、野望、生き抜くための闘いを壮大なスケールで描く歴史ドラマ。
■第1話あらすじ
元、大都でヤンが皇后となる日、皇帝タファンは高麗王ワン・ユにスンニャンをまだ想っているかと尋ねるが、ワン・ユは答えないまま高麗へ帰っていく。ヤンは去っていくワン・ユを見て涙を流す。ヤンは子どもの頃、貢女として元に差し出されそうになったところを世子であったワン･ユに逃がされた過去を持っていた。逃げる途中に母を殺されたヤンは、スンニャンと名を変え、男としてワン･ユの叔父である瀋陽王ワン･ゴに仕え始める。武闘派集団を率いるスンニャンの評判を聞いたワン･ユは仁州を訪ね、スンニャンに弓の勝負を申し込む。
■役名／キャスト
キ・ヤン（スンニャン）／ハ・ジウォン
ワン・ユ／チュ・ジンモ
タファン／チ・チャンウク
タナシルリ／ペク・ジニ
タンギセ／キム・ジョンヒョン
タプジャヘ／チャ・ドジン
ヨンチョル／チョン・グクファン