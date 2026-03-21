ラウンド前日にカイロを貼るだけ！ パットのタッチが合わない人は「ゴースト血管」を温めるべし
血流が悪いと手足の先端が冷えやすくなり、ゴルフのプレーにも影響が出る。そんなゴルファーは、ラウンド前日にカイロを貼ることで血流のスイッチが入ると、「カイロを貼るだけ健康法」を提唱する山内義弘さんは話す。
【画像】トイレが近い人はどこに貼るといい？ 悩み別「カイロ貼り位置」
「指先の末梢神経が鈍くなると、足下の傾斜などの情報を感じ取る力が低下します。脳からの指令を指先に伝える運動神経の働きも鈍くなるため、パターなどで繊細なタッチが出しにくくなります。脳と指先の“情報の行き来”の両方向に悪影響が及ぶのです」また、「ゴースト血管」という機能しなくなった血管も冷え体質に影響している。「手足の先端にある毛細血管の中には、血流が途絶えて機能しなくなった『ゴースト血管』が存在し、冷え体質の原因になっています。ですが、ヒジやヒザの外側をカイロで温めると、血流のスイッチが入り、眠っていた毛細血管が再生。プレー中はスイングの邪魔になるので、ラウンド前日やゴルフ場への移動中に貼るのがおすすめです」とにかく寒がりという人は、場所を少し変えることで体がより温めやすくなる。また、トイレが近いという人もカイロを活用することで、改善が見込まれる。■とにかく寒がり太い血管が通るヒジやヒザの裏を温めると、温かい血液が指先まで巡り、全身がぽかぽかに。真裏よりも少し上に貼れば、スイングしたりしゃがんだりしたときに邪魔になりにくい。■膀胱がある下腹を温めると、膀胱がスムーズにふくらみ、尿をためやすくなる。下腹には大腸もあるため、冷えるとお腹がゆるくなりやすい人にもおすすめ。へその下にヨコ向きに貼ろう。【解説】山内義弘さんやまうち・よしひろ／理学療法士。AKA専門病院で修行し、その技術を発展させた山内流を開発。講演活動やYouTubeチャンネル「 腰痛・肩こり駆け込み寺【 山内義弘】」（登録者数180万人超え）の配信などを通じて、そのテクニックを広めている。『体の不調が整う! カイロを貼るだけ健康法』（宝島社）など著書多数。◇ ◇ ◇四つん這いでお尻を上下に動かすだけ！→関連記事で【飛距離アップ以外にも腰痛予防に疲労感の改善まで……股関節をほぐすってイイコト尽くしなんだ！】を掲載中
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