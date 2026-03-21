　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※3月19日終値の3月13日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　12 業種　　値下がり：　21 業種
　　　東証プライム：1585銘柄　　値上がり： 566 銘柄　　値下がり： 983 銘柄　　変わらず他：　36 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 海運業(0272)　　　 +10.07 　商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、ユナイテド海 <9110>
２. 鉱業(0252)　　　　　 +5.77 　ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>
３. 証券・商品(0279)　　 +2.73 　いちよし <8624> 、丸三 <8613> 、松井 <8628>
４. 水産・農林業(0251)　 +2.10 　サカタタネ <1377> 、Ｕｍｉｏｓ <1333> 、ニッスイ <1332>
５. 卸売業(0276)　　　　 +1.92 　三井物 <8031> 、佐藤商 <8065> 、ジェコス <9991>
６. 倉庫・運輸(0274)　　 +1.35 　三井倉ＨＤ <9302> 、中央倉 <9319> 、住友倉 <9303>
７. 保険業(0280)　　　　 +0.82 　ＦＰパートナ <7388> 、かんぽ生命 <7181> 、東京海上 <8766>
８. 石油・石炭(0259)　　 +0.63 　コスモＨＤ <5021> 、出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020>
９. 銀行業(0278)　　　　 +0.53 　武蔵銀 <8336> 、あいちＦＧ <7389> 、阿波銀 <8388>
10. 電気・ガス(0270)　　 +0.44 　イーレックス <9517> 、グリムス <3150> 、大ガス <9532>
11. 食料品(0254)　　　　 +0.15 　不二製油 <2607> 、宝ＨＬＤ <2531> 、ファーマＦ <2929>
12. 精密機器(0268)　　　 +0.15 　リガクＨＤ <268A> 、オリンパス <7733> 、シチズン <7762>
13. 情報・通信業(0275)　 -0.09 　リンクユーＧ <4446> 、オープンドア <3926> 、エニーカラー <5032>
14. 陸運業(0271)　　　　 -0.35 　ＪＲ東日本 <9020> 、ＪＲ西日本 <9021> 、セイノーＨＤ <9076>
15. 鉄鋼(0262)　　　　　 -0.50 　大平金 <5541> 、愛知鋼 <5482> 、大同特鋼 <5471>
16. その他金融業(0281)　 -0.51 　ネットプロ <7383> 、プレミアＧ <7199> 、ＮＳグループ <471A>
17. 空運業(0273)　　　　 -0.56 　ＡＮＡＨＤ <9202>
18. 不動産業(0282)　　　 -0.63 　宮越ＨＤ <6620> 、ロードスター <3482> 、ミガロＨＤ <5535>
19. 医薬品(0258)　　　　 -0.78 　ペプドリ <4587> 、日本新薬 <4516> 、中外薬 <4519>
20. 機械(0265)　　　　　 -0.79 　コマツ <6301> 、日立建機 <6305> 、セガサミー <6460>
21. 金属製品(0264)　　　 -0.98 　ＲＳテクノ <3445> 、東京綱 <5981> 、リンナイ <5947>
22. 電気機器(0266)　　　 -1.05 　ホトニクス <6965> 、三井ハイテク <6966> 、エンプラス <6961>
23. サービス業(0283)　　 -1.32 　ＦＥＡＳＹ <212A> 、アンビスＨＤ <7071> 、クオンツ総研 <9552>
24. 繊維製品(0255)　　　 -1.36 　ワールド <3612> 、オンワード <8016> 、東レ <3402>
25. 建設業(0253)　　　　 -1.42 　清水建 <1803> 、テスＨＤ <5074> 、日本アクア <1429>
26. 小売業(0277)　　　　 -1.59 　良品計画 <7453> 、ネクステージ <3186> 、モノタロウ <3064>
27. 輸送用機器(0267)　　 -1.81 　武蔵精密 <7220> 、アイシン <7259> 、いすゞ <7202>
28. 化学(0257)　　　　　 -2.03 　一工薬 <4461> 、トリケミカル <4369> 、ラサ工 <4022>
29. ゴム製品(0260)　　　 -2.06 　住友ゴ <5110> 、ブリヂストン <5108> 、ＴＯＹＯ <5105>
30. ガラス・土石(0261)　 -3.19 　板硝子 <5202> 、太平洋セメ <5233> 、特殊陶 <5334>
31. その他製品(0269)　　 -3.51 　ＴＯＰＰＡＮ <7911> 、クリナップ <7955> 、ミズノ <8022>
32. パルプ・紙(0256)　　 -4.01 　レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865> 、日本紙 <3863>
33. 非鉄金属(0263)　　　 -4.74 　ＵＡＣＪ <5741> 、東邦鉛 <5707> 、大阪チタ <5726>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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