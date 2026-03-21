

●今週の業種別騰落率ランキング



※3月19日終値の3月13日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 12 業種 値下がり： 21 業種

東証プライム：1585銘柄 値上がり： 566 銘柄 値下がり： 983 銘柄 変わらず他： 36 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 海運業(0272) +10.07 商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、ユナイテド海 <9110>

２. 鉱業(0252) +5.77 ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

３. 証券・商品(0279) +2.73 いちよし <8624> 、丸三 <8613> 、松井 <8628>

４. 水産・農林業(0251) +2.10 サカタタネ <1377> 、Ｕｍｉｏｓ <1333> 、ニッスイ <1332>

５. 卸売業(0276) +1.92 三井物 <8031> 、佐藤商 <8065> 、ジェコス <9991>

６. 倉庫・運輸(0274) +1.35 三井倉ＨＤ <9302> 、中央倉 <9319> 、住友倉 <9303>

７. 保険業(0280) +0.82 ＦＰパートナ <7388> 、かんぽ生命 <7181> 、東京海上 <8766>

８. 石油・石炭(0259) +0.63 コスモＨＤ <5021> 、出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

９. 銀行業(0278) +0.53 武蔵銀 <8336> 、あいちＦＧ <7389> 、阿波銀 <8388>

10. 電気・ガス(0270) +0.44 イーレックス <9517> 、グリムス <3150> 、大ガス <9532>

11. 食料品(0254) +0.15 不二製油 <2607> 、宝ＨＬＤ <2531> 、ファーマＦ <2929>

12. 精密機器(0268) +0.15 リガクＨＤ <268A> 、オリンパス <7733> 、シチズン <7762>

13. 情報・通信業(0275) -0.09 リンクユーＧ <4446> 、オープンドア <3926> 、エニーカラー <5032>

14. 陸運業(0271) -0.35 ＪＲ東日本 <9020> 、ＪＲ西日本 <9021> 、セイノーＨＤ <9076>

15. 鉄鋼(0262) -0.50 大平金 <5541> 、愛知鋼 <5482> 、大同特鋼 <5471>

16. その他金融業(0281) -0.51 ネットプロ <7383> 、プレミアＧ <7199> 、ＮＳグループ <471A>

17. 空運業(0273) -0.56 ＡＮＡＨＤ <9202>

18. 不動産業(0282) -0.63 宮越ＨＤ <6620> 、ロードスター <3482> 、ミガロＨＤ <5535>

19. 医薬品(0258) -0.78 ペプドリ <4587> 、日本新薬 <4516> 、中外薬 <4519>

20. 機械(0265) -0.79 コマツ <6301> 、日立建機 <6305> 、セガサミー <6460>

21. 金属製品(0264) -0.98 ＲＳテクノ <3445> 、東京綱 <5981> 、リンナイ <5947>

22. 電気機器(0266) -1.05 ホトニクス <6965> 、三井ハイテク <6966> 、エンプラス <6961>

23. サービス業(0283) -1.32 ＦＥＡＳＹ <212A> 、アンビスＨＤ <7071> 、クオンツ総研 <9552>

24. 繊維製品(0255) -1.36 ワールド <3612> 、オンワード <8016> 、東レ <3402>

25. 建設業(0253) -1.42 清水建 <1803> 、テスＨＤ <5074> 、日本アクア <1429>

26. 小売業(0277) -1.59 良品計画 <7453> 、ネクステージ <3186> 、モノタロウ <3064>

27. 輸送用機器(0267) -1.81 武蔵精密 <7220> 、アイシン <7259> 、いすゞ <7202>

28. 化学(0257) -2.03 一工薬 <4461> 、トリケミカル <4369> 、ラサ工 <4022>

29. ゴム製品(0260) -2.06 住友ゴ <5110> 、ブリヂストン <5108> 、ＴＯＹＯ <5105>

30. ガラス・土石(0261) -3.19 板硝子 <5202> 、太平洋セメ <5233> 、特殊陶 <5334>

31. その他製品(0269) -3.51 ＴＯＰＰＡＮ <7911> 、クリナップ <7955> 、ミズノ <8022>

32. パルプ・紙(0256) -4.01 レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865> 、日本紙 <3863>

33. 非鉄金属(0263) -4.74 ＵＡＣＪ <5741> 、東邦鉛 <5707> 、大阪チタ <5726>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

