3月19日 発表

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ファンギルドは3月19日、女性向けコミックレーベル「チェリッシュ」から配信されている一城咲ルイ氏のマンガ「夫に抱かれながら、不倫します」の実写ショートドラマ化を決定した。

本作は縦型ショートドラマとして制作され、3月27日よりDONUTSが開発・運営している縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」にて独占配信される。

配信話数：1話約2分前後、全50話予定

配信形式：スマートフォン（iOS、Android）向けアプリ

価格：無料（アプリ内一部有料コンテンツあり）

アプリダウンロードURL（12歳以上の利用を推奨）:

□iOS用アプリ

□Android用アプリ

キャスト

【主演】

久我紗奈役：剛力彩芽

【共演】

武藤美和役：二瓶有加

久我徹役：増子敦貴（GENIC）

武藤眞樹役：浦野秀太（OWV）

有村夏美役：木村有希（ゆきぽよ）

久我絵理子役：松下由樹

スタッフ・制作

監督：鈴木聡(株式会社DONUTS)

脚本：満斗りょう（『プロ彼女の条件』シリーズ）

プロデューサー：五十嵐邦延（株式会社DONUTS）

アシスタントプロデューサー：張藩（株式会社DONUTS）

出版社：株式会社ファンギルド

【原作あらすじ】

「貴方にとって私はセックスだけの道具なの？」嫁のことをセックスの道具としてしか見ない夫。毎晩のように体を求めてくる彼の性欲に日々恐れを募らせていく女。すれ違っていく夫婦間。方や、子作りのプレッシャーに押しつぶされそうになっている夫婦。義母との軋轢に苦しむ夫と嫁。次第に嫁は常軌を逸した言動をするようになり、夫は疲弊していく…。そんなすれ違いの中、彼女と彼が運命的に出会う！お互いの渇きを癒すように急激に惹かれ合っていく2人。疲れ果て行き場を失った彼女と彼はついに…。

【原作者一城咲ルイ氏のコメント】

この度はデビュー作がドラマ化され、豪華なキャストの皆様とともに新たな局面を迎えられることを、心より嬉しく思います。

まさか自分の人生にこのような出来事が起こるとは思ってもおらず、撮影を見学させていただいた今もまだ夢の中にいるような気持ちです。

連載当初は6話で終わるかもしれないと思っていたこの作品ですが、多くの方に読んでいただくことができました。

関わってくださった編集者の皆様、出版社の皆様、そして読者の皆様に心より感謝申し上げます。

この作品が、ドラマを通して皆様の心を少しでも動かすことができましたら幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

電子書籍フェアを開催

「夫に抱かれながら、不倫します」のショートドラマ化を記念して、電子書籍でもお得に楽しめるフェアが3月20日から5月21日まで開催される。期間中、LINEマンガ、めちゃコミック、コミックシーモアなどの電子書籍ストアで、同タイトルが無料拡大＋割引のサービスが受けられる。

開催期間：3月20日～5月21日

□LINEマンガの作品ページ

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