ビッグセール「Amazon 新生活セール Final」が4月3日0時から4月6日まで実施！ポイントアップ対象の先行セールも3月31日0時スタート
|4日間のビッグセール「Amazon 新生活セール Final」が4月3日0時にスタート！ポイントアップキャンペーンも実施中
アマゾン ジャパンは18日、同社が運営するWebストア「Amazon.co.jp」（ https://www.amazon.co.jp ）において2026年4月3日（金）0：00から4月6日（月）23：59までの4日間に渡ってビッグセール「Amazon 新生活セール Final」を実施するとお知らせしています。期間中はAmazonデバイスや家電および日用品などの幅広いカテゴリーからカスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に昨年の100万点以上を超える300万点以上の商品が特別価格で提供される予定で、セールはAmazonアカウントを持っていれば誰でも参加できます。
加えてすでにオープンしている「新生活ストア2026」（ https://www.amazon.co.jp/newlife ）も4月30日（木）まで新生活に向けさまざまなシーズナル商品が期間限定で紹介しており、春の引っ越し・入学・進学・就職などといった新生活のスタートに役立つ人気商品を集めたストアで、「春のおすすめ家電」や「家具・収納・食器」、「デスクワーク準備」、「DIY」などのテーマ・カテゴリーの商品を幅広く取り揃え、目的に合わせて欲しいものを素早く簡単に見つけられる構成となっており、セール商品や売れ筋ランキング、人気の商品、テーマやカテゴリーごとの必須商品を紹介してスムーズな買い物ができるようにサポートするということです。
一方、家電からスポーツ用品、ベビー用品などの幅広いカテゴリーの人気商品を毎日日替わり24時間限定で、よりお得に提供する「厳選日替わりセール」を4月4日（土）12：00および4月5日（日）12：00からの2回に渡って開催し、厳選日替わりセールは家電からスキンケア用品、キャリーケースなど、幅広いカテゴリーの人気商品をセール価格で提供することとなっており、さまざまなラインアップの商品をこの機会にさらにお得な価格で購入でき、各回24時間のみの限定開催で各回で対象商品が異なるため、期間中は毎日チェックして見逃さないようにしてください。
その他、決済サービス「Paidy」では毎月の決済金額の総額（税込価格）に応じて最大5％を還元する「Amazon.co.jp: あと払い (ペイディ) ポイント還元キャンペーン」を実施しており、決済額（複数商品の買い物でOK）が10,000円以上だと5％分のAmazonポイント（上限500ポイント）で還元されます。その他にもさまざまなキャンペーンも実施されているのでうまく利用してさらにお得に買い物をしたいところです。
アマゾン ジャパンは昨年に「Amazon スマイルSALE 新生活 Final」を開催していましたが、今年は2024年4月から定期的に実施している「Amazon スマイルSALE」ではなく、新たにAmazon 新生活セール Finalとなりました。今回のAmazon 新生活セール Finalでは「暮らしの必需品がお買い得」をテーマに家具や家電、日用品、食品・飲料、ファッション、ビューティー、Amazonデバイスなどの幅広いカテゴリーにてお得な商品が販売されます。
特にカスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に昨年の100万点以上を超える300万点以上の商品を特別価格で提供されるとのこと。また今年はAmazon 新生活セールとして初めての先行セールも実施されます。これにより、Amazonではセールやキャンペーンを通じて幅広い商品をお得な価格で提供するほか、迅速で便利な配送サービスとワンストップで利用できる買い物体験を通じて利用者の新生活をサポートするとしています。さらにすでにオススメのセール対象商品を一部事前公開しています。
事前公開されているセール対象商品は現時点では「Kindle Scribe Notebook Design」および「Amazon Fire TV Stick 4K Plus」、「Amazon Echo Studio (2025)」などのAmazonデバイスのほか、スマートフォン（スマホ）「POCO F7」および「POCO X7 Pro」、「motorola g66j 5G」、タブレット「REDMI Pad 2 Pro」、モニター「Dell S2425HSM-A 23.8インチ」、アクションカメラ「DJI Osmo Action 4 エッセンシャルコンボ」、完全ワイヤレスイヤホン「JBL TOUR PRO 3」、空気清浄ファンヒーター「Dyson Purifier Hot + Cool Gen1」など。
このように多数の製品がセールされるということで、他にもまださまざまな製品が対象となっているため、時間がある人はチェックしてみてはいかがでしょうか。なお、セール前から気になる商品があれば、Amazonショッピングアプリの「ウォッチリスト」機能を利用することによって商品のタイムセールが開始する直前にプッシュ通知でお知らせを受け取ることができます。
記事執筆：memn0ck
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