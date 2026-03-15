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投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「2026年の新NISA戦略。S&P500・オルカンが伸びない相場の攻略法について解説！」と題した動画を公開。相場が荒れている時に「勝てる人」と「負ける人」の違いを解説し、一貫した「スタンス」を持つことの重要性を説いた。



動画の冒頭、鳥海氏は2026年に入ってからS&P500や全世界株式といった主要な株価指数が伸び悩んでいる現状を指摘。戦争などの地政学リスクも相まって、今後の株価の動きが予測しづらい状況にあると述べる。



こうした不安定な相場において多くの人が陥りがちなのが、一貫した方針を持たずにその場の空気に流されてしまうことだという。鳥海氏は「今まで長期投資と言ってたクセに、いきなりデイトレーダーみたいになる」と述べ、普段は長期投資を掲げている人でも、株価が下落すると慌てて売却を検討したり、有事の際にはゴールドのような安全資産に乗り換えようとしたりするなど、短期的な値動きに一喜一憂してしまう傾向に警鐘を鳴らした。



鳥海氏によれば、投資で勝てる人と勝てない人を分けるのは、個別の投資手法ではなく、何があっても揺るがない「戦略」を持っているかどうかだという。「もし、こうなったら、こうする」という自分なりのルールを事前に定め、それを淡々と実行できる人が最終的に資産を増やせると語る。戦略なく環境に振り回される行動は、常に相場の「後追い」になるため、利益を逃し損失を被りやすいと解説した。



その上で、投資家が取るべきスタンスとして、(1)長期投資に徹する、(2)短期取引に徹する、(3)長期投資をベースに短期取引も行う、という3つのスタイルを提示。重要なのは、どのスタイルを選ぶかではなく、一度決めたスタンスを環境に流されずに貫き通すことだと強調する。



鳥海氏は「環境に振り回されてスタイルをコロコロ変えるうちは、お金は増えない」と断言。相場が荒れている時こそ、目先の情報に惑わされるのではなく、自身の定めた投資の軸を再確認し、それを守り抜くことの重要性を説いて動画を締めくくった。