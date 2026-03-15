予約していた映画館の席に、年配の方が座っていました。注意して席を移動してもらっても問題ないでしょうか？

予約した席に別の人がいたとき、まず知っておきたい基本ルール

映画館の指定席は、チケット代金に「その上映回を、指定した座席で鑑賞する」サービスが含まれます。つまり、その席に座る権利は購入者にあります。したがって、他人が座っている場合は、移動をお願いして問題ありません。

ここで重要なのは、相手が悪意ではなく勘違いしている可能性が高いことです。暗い場内で列や番号を誤認したり、上映回を取り違えたりすると、本人は正しいつもりで座っていることがあります。そこで、最初から責める言い方を避ければ、不要な対立を生まずに済むでしょう。



席の間違いを伝えるときの、角が立ちにくい伝え方と確認ポイント

まず、自分のチケットで「作品名・上映時間・スクリーン・席番号」を確認しましょう。これが誤っていると、話が長引いて上映が始まり、見たい上映を所定の席で鑑賞できなくなる可能性が高くなります。

声をかけるときは、命令ではなく確認依頼が安全です。例えば、「恐れ入ります。こちらの席（○列○番）を予約しておりまして、チケットを確認していただけますでしょうか」といった表現が無難です。

ポイントは、「どいてください」ではなく「確認していただけますか」というように、相手に確認を求める形で話しかけることです。

このようにすることで、相手のメンツをつぶしにくく、勘違いであれば自然に移動してもらいやすくなります。年配の方が立ち上がりにくそうであれば、「荷物をお持ちします」などの一言を添えると、場の空気が荒れにくくなるでしょう。



上映に間に合わない場合は、チケット代の扱いを基準に映画館へ相談する

相手が応じない、話が通じない、口論になりそうだと感じたら、すぐスタッフに頼るのが最も確実です。自力で押し問答を続けると鑑賞時間を失い、その分だけチケット代を払ったのに見られなかった時間が増えてしまいます。時間のロスを増やさないためにも、早めにスタッフに対応を依頼するのが適切です。

では、上映開始に間に合わなかった場合はどう考えるべきでしょうか。基本は、「購入したサービスを十分に受けられなかった」と映画館に事情を伝え、解決策を相談します。劇場の規約上、チケットは購入後の変更・払い戻しを原則として認めないケースもあります。

ただし、実際のトラブル対応は規約どおりになるとはかぎりません。劇場側が状況を確認できる場合、空席への案内や次回の上映への振り替えなど、実務的な対応が提案されることもあります。

大切なのは、感情的に「返金しろ」と迫るより、「指定席のサービスを受けられなかった」「開始から○分間は見られていない」など事実を簡潔に伝え、可能な対応を尋ねることです。

それでも納得できない場合は、消費生活センター等へ相談する手段があります。国民生活センターは、全国の消費生活センターを含む相談体制を案内しており、個別相談の窓口は各自治体の消費生活センターが担っています。

また、消費者庁は消費者契約法の概要として、不当な契約条項の無効など消費者保護の枠組みがあることを示しています。すぐに法的手段に踏み切るケースは多くありませんが、相談先があると知っておくと、落ち着いて対応を検討できるでしょう。



席は主張してよい。対応に時間がかかるならスタッフにお願いしよう

予約した指定席は、代金を払って得たサービスなので、他人が座っていれば移動をお願いして問題ありません。まずはチケット情報を確認し、確認をお願いする形で丁寧に声をかけると角が立ちにくくなります。

相手が応じない、解決に時間がかかりそうなら、早めにスタッフに対応をお願いするのが最善です。上映時間は戻らないため、時間のロスを増やさない対応が大切です。落ち着いて手順を踏めば、必要以上の気まずさを避けつつ、チケット代に見合う形で映画を楽しみやすくなるでしょう。



出典

独立行政法人 国民生活センター 相談・紛争解決／情報受付

消費者庁 消費者契約法

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー