ヒプステ俳優・安藤夢叶さんがいちごアフタヌーンティーを体験！新宿・東京オペラシティ最上階の「OPERA」へ

ヒプステ俳優・安藤夢叶さんがいちごアフタヌーンティーを体験！新宿・東京オペラシティ最上階の「OPERA」へ