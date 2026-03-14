ヒプステ俳優・安藤夢叶さんがいちごアフタヌーンティーを体験！新宿・東京オペラシティ最上階の「OPERA」へ
◆ヒプステ俳優・安藤夢叶さんがいちごアフタヌーンティーを体験！新宿・東京オペラシティ最上階の「OPERA」へ
新宿区・東京オペラシティの最上階にあるデザートレストラン「OPERA」では、旬のいちごをたっぷり使ったアフタヌーンティーを開催中。今回は“ヒプステ”こと『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageに出演する、俳優の安藤夢叶さんがアフタヌーンティーを体験。新宿にゆかりのあるキャラクターを演じ、しかも甘党男子という安藤さんのお気に入りスイーツは？ 最後に素敵なプレゼントもあるので要チェック！
PROFILE／安藤 夢叶（あんどう ゆうと）
2002年5月29日、大阪府出身。特技はダンスと歌。2021年まで、関?出身ダンス&ボーカルグループ、EBiDAN OSAKA「AMEZARI‐RED STARS‐」として活動。現在は、テレビドラマや舞台を中心に俳優として活動中している。主な出演作に、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageシリーズ・伊弉冉 一二三役、Butlers’ 歌劇「悪魔執事と黒い猫」・ロノ・フォンティーヌ 役など。
最上階からの眺めにも感動。“貴族”気分で、いちごアフタヌーンティーを初体験
今回、初めてアフタヌーンティーを体験するという安藤さん。実物のいちごスイーツやセイボリーを見て、「かわいいですね！」と目を輝かせます。
「初めて生で見ました！ アフタヌーンティー自体はSNSでよく見かけていて、画面越しのものというイメージがあったんです。甘いものはいちごのスイーツがいちばん好きなので、かなりテンションが上がりました。特にタルトにはうるさいのですが（笑）、このタルトフレーズは本当においしい。ムースもめっちゃ好きなので、イチゴのモンテビアンコも嬉しいです。いちごとラズベリーが飾られているのもいいですね」
また、東京オペラシティ最上階・54階からの見晴らしにも感動したそう。
「こんな景色を眺めながら、スイーツを食べられるなんて爽快ですよね。ストレスが発散できますし、なんだか貴族になったような気がします（笑）」
カットケーキ3つをペロッと食べられるほど、甘いものが大好き
実は、SNSでスイーツやカフェを頻繁にリサーチしていて、甘いものには目がないという安藤さん。スイーツにまつわるエピソードを教えてもらうと…。
「結構な甘党なので、いちごのタルトやショートケーキとか…ペロッと食べられます。カットケーキ3つくらいは余裕ですね。ケーキを食べるときに嬉しいことがひとつあって。普段は甘いカフェオレとか、苦くないものしか飲めないんですが、ケーキを食べるときだけ、ブラックコーヒーが飲めるようになるんですよ。なんだか大人になった気分です」
かわいい、癒される、そしてツンデレ！5匹の愛猫・ラグドールにメロメロの安藤さん
普段は推される立場の安藤さん。そこで、安藤さん自身の推し活事情を教えてもらいました。
「猫が大好きで、ふぁぼ、りぷ、はしゅ、たぐ、ばずと名付けたラグドールを実家で5匹飼っているんです。なので、猫をすごく推していますね。かわいいというか、癒されるというか。猫ってなにをやっても許されちゃう存在だと思うんです。普段は抱っこしても逃げられたりするけれど、特定の時間になると甘えてきたりして。ツンデレって最強です。実家では地域猫の活動もしています。すっごく目つきの悪い子がいたのですが、2・3年面倒を見ていたら、あるタイミングで目つきが変わって。急に触れるぐらいになったのには驚きました」
猫好きとあって、猫がデザインされたアイテムもつい買ってしまうのだとか。
「お菓子のパッケージに猫がいたら買っちゃいますね。タオル掛けとかおたまとか、ちょっとしたキッチン周りのグッズも猫ですね」
特技のダンスにも注目を。キザなセリフを楽しみながら、シンジュクNo.1ホストを好演
安藤さんは、2026年3月27日（金）から4月19日（日）まで、東京・新宿のTHEATER MILANO-Zaで上演される舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 《Fling Posse & 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》（通称ヒプステ）に出演予定。
「自分にとってダンスがいちばんの強みだと思うので、注目して見てほしいですね。ダンスバトルにずっと出ていたので、やってきたことに対しての誇りがあります。今回の脚本は攻めていて、話の内容も深いなと感じました。そこをどう表現できるかこだわっています。（中染雄貴さんが演じる）観音坂 独歩との会話もすごく大切にしているので、そこも見ていただけたら嬉しいです」
安藤さんが演じる伊弉冉 一二三（いざなみ・ひふみ）は、女性恐怖症を抱えるシンジュクNo.1ホストという役柄。ご自身と似ている部分・似ていない部分を教えてもらうと、こんな答えが。
「一二三の年齢が29歳で、この役が決まったとき、僕はまだ21歳（現在は23歳）だったので、ちょっと離れているんですよね。彼の持つ色気は、素の僕と似ていない部分かな。あと、『子猫ちゃん』みたいなキザなセリフは普段言えないです（笑）。でも、役に入るとスイッチが入ってスムーズに言えちゃう。普通に生きていたら言えない恥ずかしい言葉がポンポン出るし、それが成り立つキャラクターでもあるので、それを楽しんでいます」
最後に、オズモール読者に向けてメッセージ。
「新宿にある劇場、THEATER MILANO-Zaで上演することもあり、シンジュク・ディビジョンとしては“聖地”でできるんだという感覚があります。僕自身もいつも以上に気合いが入っていますし、“麻天狼”としては2024年10月以来、ひさびさの本公演への出演となります。成長した姿をみなさんに見ていただきたいです」
◆安藤さんが体験したアフタヌーンティーは？
地上264mの天空に広がる絶景を眺めながら味わう、特別なストロベリーアフタヌーンティー。スパークリングワイン・赤ワイン・白ワインといったアルコール飲み放題のプランも。
苺アフタヌーン
店舗名：デザートレストラン「OPERA」
住所：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ54F
提供期間：〜2026/4/30（木）
料金：通常6,650円?、アルコールフリー9,900円?
※税・サ込
新宿区・東京オペラシティの最上階にあるデザートレストラン「OPERA」では、旬のいちごをたっぷり使ったアフタヌーンティーを開催中。今回は“ヒプステ”こと『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageに出演する、俳優の安藤夢叶さんがアフタヌーンティーを体験。新宿にゆかりのあるキャラクターを演じ、しかも甘党男子という安藤さんのお気に入りスイーツは？ 最後に素敵なプレゼントもあるので要チェック！
2002年5月29日、大阪府出身。特技はダンスと歌。2021年まで、関?出身ダンス&ボーカルグループ、EBiDAN OSAKA「AMEZARI‐RED STARS‐」として活動。現在は、テレビドラマや舞台を中心に俳優として活動中している。主な出演作に、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageシリーズ・伊弉冉 一二三役、Butlers’ 歌劇「悪魔執事と黒い猫」・ロノ・フォンティーヌ 役など。
最上階からの眺めにも感動。“貴族”気分で、いちごアフタヌーンティーを初体験
今回、初めてアフタヌーンティーを体験するという安藤さん。実物のいちごスイーツやセイボリーを見て、「かわいいですね！」と目を輝かせます。
「初めて生で見ました！ アフタヌーンティー自体はSNSでよく見かけていて、画面越しのものというイメージがあったんです。甘いものはいちごのスイーツがいちばん好きなので、かなりテンションが上がりました。特にタルトにはうるさいのですが（笑）、このタルトフレーズは本当においしい。ムースもめっちゃ好きなので、イチゴのモンテビアンコも嬉しいです。いちごとラズベリーが飾られているのもいいですね」
また、東京オペラシティ最上階・54階からの見晴らしにも感動したそう。
「こんな景色を眺めながら、スイーツを食べられるなんて爽快ですよね。ストレスが発散できますし、なんだか貴族になったような気がします（笑）」
カットケーキ3つをペロッと食べられるほど、甘いものが大好き
実は、SNSでスイーツやカフェを頻繁にリサーチしていて、甘いものには目がないという安藤さん。スイーツにまつわるエピソードを教えてもらうと…。
「結構な甘党なので、いちごのタルトやショートケーキとか…ペロッと食べられます。カットケーキ3つくらいは余裕ですね。ケーキを食べるときに嬉しいことがひとつあって。普段は甘いカフェオレとか、苦くないものしか飲めないんですが、ケーキを食べるときだけ、ブラックコーヒーが飲めるようになるんですよ。なんだか大人になった気分です」
かわいい、癒される、そしてツンデレ！5匹の愛猫・ラグドールにメロメロの安藤さん
普段は推される立場の安藤さん。そこで、安藤さん自身の推し活事情を教えてもらいました。
「猫が大好きで、ふぁぼ、りぷ、はしゅ、たぐ、ばずと名付けたラグドールを実家で5匹飼っているんです。なので、猫をすごく推していますね。かわいいというか、癒されるというか。猫ってなにをやっても許されちゃう存在だと思うんです。普段は抱っこしても逃げられたりするけれど、特定の時間になると甘えてきたりして。ツンデレって最強です。実家では地域猫の活動もしています。すっごく目つきの悪い子がいたのですが、2・3年面倒を見ていたら、あるタイミングで目つきが変わって。急に触れるぐらいになったのには驚きました」
猫好きとあって、猫がデザインされたアイテムもつい買ってしまうのだとか。
「お菓子のパッケージに猫がいたら買っちゃいますね。タオル掛けとかおたまとか、ちょっとしたキッチン周りのグッズも猫ですね」
特技のダンスにも注目を。キザなセリフを楽しみながら、シンジュクNo.1ホストを好演
安藤さんは、2026年3月27日（金）から4月19日（日）まで、東京・新宿のTHEATER MILANO-Zaで上演される舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 《Fling Posse & 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》（通称ヒプステ）に出演予定。
「自分にとってダンスがいちばんの強みだと思うので、注目して見てほしいですね。ダンスバトルにずっと出ていたので、やってきたことに対しての誇りがあります。今回の脚本は攻めていて、話の内容も深いなと感じました。そこをどう表現できるかこだわっています。（中染雄貴さんが演じる）観音坂 独歩との会話もすごく大切にしているので、そこも見ていただけたら嬉しいです」
安藤さんが演じる伊弉冉 一二三（いざなみ・ひふみ）は、女性恐怖症を抱えるシンジュクNo.1ホストという役柄。ご自身と似ている部分・似ていない部分を教えてもらうと、こんな答えが。
「一二三の年齢が29歳で、この役が決まったとき、僕はまだ21歳（現在は23歳）だったので、ちょっと離れているんですよね。彼の持つ色気は、素の僕と似ていない部分かな。あと、『子猫ちゃん』みたいなキザなセリフは普段言えないです（笑）。でも、役に入るとスイッチが入ってスムーズに言えちゃう。普通に生きていたら言えない恥ずかしい言葉がポンポン出るし、それが成り立つキャラクターでもあるので、それを楽しんでいます」
最後に、オズモール読者に向けてメッセージ。
「新宿にある劇場、THEATER MILANO-Zaで上演することもあり、シンジュク・ディビジョンとしては“聖地”でできるんだという感覚があります。僕自身もいつも以上に気合いが入っていますし、“麻天狼”としては2024年10月以来、ひさびさの本公演への出演となります。成長した姿をみなさんに見ていただきたいです」
◆安藤さんが体験したアフタヌーンティーは？
地上264mの天空に広がる絶景を眺めながら味わう、特別なストロベリーアフタヌーンティー。スパークリングワイン・赤ワイン・白ワインといったアルコール飲み放題のプランも。
苺アフタヌーン
店舗名：デザートレストラン「OPERA」
住所：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ54F
提供期間：〜2026/4/30（木）
料金：通常6,650円?、アルコールフリー9,900円?
※税・サ込