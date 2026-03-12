「とてもしんどい」実家暮らし続ける32歳女性、年収250万円。物価高騰の中、親の介護見据える胸中
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、茨城県筑西市在住・32歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：営業事務
在住：茨城県筑西市
家族構成：親1人、自分
世帯年収：母親300万円、自分250万円
実家の間取り：一軒家3LDK
交際費：2万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定なし」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「光熱費全般をわたしが賄っているため少ない給料の中でやりくりをしないといけないのが辛いです。お互い働いているとはいえ、安い給料ですし、物価高騰はもちろん光熱費高騰もあるのでとてもしんどいなぁと思っています」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「これからの実家の補修など考えたら、もっと毎月貯金をしたいなと思います。なかなかたまらないのが悩みかなと」と明かしてくれました。
母親を支えるために実家暮らしを選んだ回答者。お互いに働いてはいるものの、物価高騰の影響もあり、金銭面のやりくりに苦労している様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
「サポートを今度はしてあげたい」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「30歳すぎたということもあり、結婚願望があまりないしこのまま母親のことを介護まで見ようとも思っています」と説明。さらに「片親ということもあり、将来行き詰ってしまうことがあると思うのでそのサポートを今度はしてあげたいと思ってます」と話してくれました。
「給料の中でやりくりをしないといけないのが辛い」親1人と同居している回答者。
