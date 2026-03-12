【北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-】７つの新情報を公開！
2026年放送・配信予定のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』、北斗七星にちなんで、七つの新情報が発表された。
＞＞＞PVカットやキャラクター＆キャスト、レイのイメージビジュアルをチェック！（写真24点）
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして2026年、『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む！
続報が待たれる中、ついに新情報が一挙に ”七つ” 発表された。
一つ目
アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』は、2026年4月10日（金）25：00より、TOKYO MX、BS11にて放送。Prime Videoにて世界独占配信が決定。初回4月10日（金）は、第1話、第2話。4月17日（金）は、第3話、第4話が2話連続放送・配信となる特別編成でのお届けとなる。
また、ケンシロウの前に現れる南斗水鳥拳の伝承者・レイや、村を守る女戦士・マミヤが初公開となるPV第2弾が公開された。
二つ目
オープニングアーティストは［Alexandros］、オープニングテーマは『Hallelujah』に決定。疾走感のある爽やかなサウンドが、新たな『北斗の拳』の幕開けを思わせる一曲となっている。PV第2弾の中で、オープニング楽曲が公開となり、アーティストからコメントも到着した。
三つ目
荒野を彷徨い孤独な戦いを続けている、南斗水鳥拳の伝承者・レイに中村悠一、勇猛果敢に村人たちを守り続ける女戦士・ユリアに青木瑠璃子、ナレーションは山寺宏一に決定。中村悠一、青木瑠璃子からはコメントも到着した。
四つ目
レイのキャラクターイメージビジュアルが公開。
五つ目
PV第2弾とあわせて、メインスタッフが追加発表された。美術監督に青井孝と清水稚子、色彩設計は田中美穂、CG監督は池田晋治、CGスーパーバイザーは小石川淳、撮影監督は高橋佑樹（「高」は「はしごたか」が正しい表記。）、編集は金山慶成、音響監督は小沼則義が務める。
六つ目
2026年3月28日（土）、29日（日）に東京ビッグサイトで開催される世界最大級の総合アニメーションイベント「AnimeJapan 2026」にて、3月28日（土）に WHITE STAGE で、【おいお前！ 北斗の放送日を言ってみろ！ 4月10日だあ！！ アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』 SPECIAL STAGE！！ 】を実施。ケンシロウ役 武内駿輔、バット役 山下大輝、リン役 M・A・Oが登壇する。このステージでは、初回放送の場面カットや、ノンクレジットオープニングを初公開。大型コラボ情報も発表される。
七つ目
2026年4月4日（土）、5日（日）に香港で開催されるアニメ、音楽、IPなど、アジアのさまざまなカルチャーとクリエイティビティが集結する「CON-CON（R） HONG KONG 2026」に、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』 の出展が決定した。
と、一挙に多くの情報が発表。まずはPV第２弾からじっくりと見てみよう。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
