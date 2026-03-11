災害対策のプロが「防災リュック」に入れている“非常時、本当に必要となるアイテム”
大きな地震が起き、被災地の状況を伝える報道を見るたびに、「防災リュック、ちゃんと用意しなきゃな」と思う方も多いでしょう。しかし、ワコールが2025年に行った調査（※）によると、「防災リュックを用意している人」は全体の35.6％。その理由について、5割弱の人が「何を用意したらいいのかわからないから」と回答しています。
そこで、防災のプロ--『最強版 プチプラ防災』の著者で、東日本大震災をはじめ国内外30か所以上の被災地で医療支援に携わってきたレスキューナース・辻直美さんの防災リュックの中身を見せてもらうことにしました。
※ワコール「防災準備と下着についてのアンケート調査」
調査期間：2025年1月
調査対象：女性9650名・男性8621名 計1万8271名（20〜50代）
◆72時間をサバイブする「防災リュック」
「防災リュックは、避難所に行く際に持っていくものと想定して備えます。避難所には物資が揃っていない前提で考え、72時間--3日間をサバイブできるものを入れています」と辻さん。
その中身は以下のとおりです。
•水：1人あたり3リットル×3日分
•食料：防災食ではなく、普段食べ慣れているもの。野菜やたんぱく質がとれるものを意識
•カトラリー・調理器具：温かいものが食べられるように
•着替え・下着：重ね着で暖をとれるため、衣類は少なめ。女性らしい色は避ける
•排泄グッズ：避難所のトイレは使えない前提で、携帯用トイレなどを用意
•衛生セット：無水はみがきやウエットシートなど。感染症予防のため清潔を保つ
•充電器・ケーブル・イヤホン：避難所の充電スポットは混雑するため、スマホは自分で使える状態に
•多用途に使えるアイテム：新聞紙、ロープ、レジャーシート、ビニール袋、軍手、風呂敷、手ぬぐい
•油性ペン・マスキングテープ
•応急手当セット：消毒液、止血に使うおりものシート、包帯など
アイテムは種類ごとに保存袋に入れるようにしましょう。これは水害時の水濡れ防止のためでもあり、リュックの中で食品などが漏れた場合に被害が広がるのを防ぐため。圧縮できるので、防災リュックの省スペースに役立ちます。
「防災リュックの中身は、慣れたもの、使いやすいものがいちばん。実際に試してみて、納得して備えてほしいと思っています。私の防災リュックに入っているものの多くが、防災の専門用品ではなく、ホームセンターや100円ショップで手軽に手に入るものですから、試しやすいと思いますよ」
◆「二季」時代、防寒・防暑アイテムも忘れずに
そして、ここ数年、防災リュックについて辻さんが特に意識しているのが、防寒・防暑アイテムの備えです。
「気候変動の影響もあり、夏の暑さも冬の寒さも厳しくなっています。避難生活は、エアコンなどがない環境で過ごすことになります。少しでも快適に過ごすためのアイテムは、ぜひ用意しておいてください」
具体的には、夏は熱中症対策のタブレットや扇子、ハンディファンなど。水スプレーやハッカスプレーは、ワンプッシュで一瞬涼しさを感じられるといいます。
一方、冬はカイロやレスキューシート、新聞紙。新聞紙はくしゃくしゃにして繊維を断ち切り、手首に巻くと立派な防寒具になるそうです。
「夏は防暑、冬は防寒と、季節に合わせた防災リュックに。季節の変わり目には“衣替え”を習慣にしてください。その際、食品の賞味期限やケーブル類の規格など、リュック全体の点検も行いましょう」
防災リュックは一度用意したまま、放置してしまう家庭も少なくありません。年2回の“衣替え”を習慣にすることで、「いざというとき使えない」という事態を防げます。
そこで、防災のプロ--『最強版 プチプラ防災』の著者で、東日本大震災をはじめ国内外30か所以上の被災地で医療支援に携わってきたレスキューナース・辻直美さんの防災リュックの中身を見せてもらうことにしました。
調査期間：2025年1月
調査対象：女性9650名・男性8621名 計1万8271名（20〜50代）
◆72時間をサバイブする「防災リュック」
「防災リュックは、避難所に行く際に持っていくものと想定して備えます。避難所には物資が揃っていない前提で考え、72時間--3日間をサバイブできるものを入れています」と辻さん。
その中身は以下のとおりです。
•水：1人あたり3リットル×3日分
•食料：防災食ではなく、普段食べ慣れているもの。野菜やたんぱく質がとれるものを意識
•カトラリー・調理器具：温かいものが食べられるように
•着替え・下着：重ね着で暖をとれるため、衣類は少なめ。女性らしい色は避ける
•排泄グッズ：避難所のトイレは使えない前提で、携帯用トイレなどを用意
•衛生セット：無水はみがきやウエットシートなど。感染症予防のため清潔を保つ
•充電器・ケーブル・イヤホン：避難所の充電スポットは混雑するため、スマホは自分で使える状態に
•多用途に使えるアイテム：新聞紙、ロープ、レジャーシート、ビニール袋、軍手、風呂敷、手ぬぐい
•油性ペン・マスキングテープ
•応急手当セット：消毒液、止血に使うおりものシート、包帯など
アイテムは種類ごとに保存袋に入れるようにしましょう。これは水害時の水濡れ防止のためでもあり、リュックの中で食品などが漏れた場合に被害が広がるのを防ぐため。圧縮できるので、防災リュックの省スペースに役立ちます。
「防災リュックの中身は、慣れたもの、使いやすいものがいちばん。実際に試してみて、納得して備えてほしいと思っています。私の防災リュックに入っているものの多くが、防災の専門用品ではなく、ホームセンターや100円ショップで手軽に手に入るものですから、試しやすいと思いますよ」
◆「二季」時代、防寒・防暑アイテムも忘れずに
そして、ここ数年、防災リュックについて辻さんが特に意識しているのが、防寒・防暑アイテムの備えです。
「気候変動の影響もあり、夏の暑さも冬の寒さも厳しくなっています。避難生活は、エアコンなどがない環境で過ごすことになります。少しでも快適に過ごすためのアイテムは、ぜひ用意しておいてください」
具体的には、夏は熱中症対策のタブレットや扇子、ハンディファンなど。水スプレーやハッカスプレーは、ワンプッシュで一瞬涼しさを感じられるといいます。
一方、冬はカイロやレスキューシート、新聞紙。新聞紙はくしゃくしゃにして繊維を断ち切り、手首に巻くと立派な防寒具になるそうです。
「夏は防暑、冬は防寒と、季節に合わせた防災リュックに。季節の変わり目には“衣替え”を習慣にしてください。その際、食品の賞味期限やケーブル類の規格など、リュック全体の点検も行いましょう」
防災リュックは一度用意したまま、放置してしまう家庭も少なくありません。年2回の“衣替え”を習慣にすることで、「いざというとき使えない」という事態を防げます。