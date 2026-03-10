1日配信しただけで800万円の芸人も！吉本の“四皇”の投げ銭収益に衝撃

3月6日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、鬼越トマホーク（良ちゃん、金ちゃん）による持ち込み企画「将来有望な若手が解散しないための授業」後半戦が放送された。

近年相次ぐ若手芸人の解散ラッシュ。授業では、コンビ解散へつながる危険行動を一挙に紹介した。

「10代の女性TikTokerと“投げ銭バトル”をして勝利して泣いたら解散確定」という行動の解説では、「ピスタチオ伊地知さんです」と実名を挙げた金ちゃん。「伊地知さんは10代の女の子と“投げ銭バトル”して、僅差で勝って、感動して泣いた」と暴露した。

さらに、「今吉本で“四皇”と呼ばれる方がいまして」と続け、「ピスタチオ伊地知さん、トレンディエンジェルの斎藤司さん、スーパーマラドーナの武智さん、ジャングルポケットのおたけさん」「この4人が“投げ銭バトル”を深夜12時からやっている」と明かした。

アルコ＆ピースの平子祐希が「アベレージどれくらい？」と聞くと、金ちゃんは「伊地知さんは誕生日に、1日配信しただけで800万円」「ほかのみなさんも月平均100万円はあります」と衝撃の数字を提示。

良ちゃんは「（配信では）ただ話してる」「そっち行ったら、そっちの道しかないよっていうのはある」と指摘し、ヤーレンズの楢原真樹も「甘い汁を吸っちゃってるよね」と頷いていた。