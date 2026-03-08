毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。3月8日（日）の放送は、佐久間大介（Snow Man）・椎名桔平と行く埼玉県富士見市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

佐久間との合流場所は（椎名は仕事のスケジュールの関係で後ほど合流）、室町時代に創建された水宮神社。佐久間と兼近大樹という、髪をピンクに染めた二人が揃うこととなり「今すごい不思議な感じになってる」（満島真之介）と盛り上がる。

まずはカフェに向かう一同。「最近になってコーヒー飲めるようになって、そこからコーヒーめっちゃ好きになったんですよ」と語る佐久間。さらにSnow Manの向井康二が以前当番組に出演したことに触れ、「オファーでどうですかって言われた時に、康二出てたなって。康二がちょうど隣にいたんで、『康二、メシドラどうだった？』って聞いたら『めっちゃよかった』って言うから、『じゃあ出る』って」「向井のレビューが良かったんで」と出演を決めた経緯を明かしてくれた。

さらに自身の出身地が東京都江戸川区というトークから、「江戸川だけで言ったらうちのグループ（Snow Man）に三人いて」と、渡辺翔太と宮舘涼太も江戸川区出身で「実家にみんなチャリで行けるんですよ」というエピソードも。

到着したのは、住宅街に佇む隠れ家的カフェ「cafe Moncher」。佐久間が気になったカッサータ（イタリアの伝統的なスイーツ）やコーヒーなど6品を注文。

店内では佐久間と兼近のピンクに染めた髪についてトーク。 「まっすー（増田貴久）の系譜でピンクにしてるのよ」と語ったのは兼近。「6年前か7年前くらいにまっすーがピンクで、『もうピンク俺やめるよ』って言ってて、『じゃあ俺ピンクにしちゃっていいっすか？』って、その流れでのれん分けしてもらって」と振り返る兼近は、佐久間に「その流れでしょ？」と聞くと、実はまた異なる理由が。

佐久間は「僕の場合は、やっぱりピンクって分かりやすいじゃないですか。メンバーカラーもピンクだし。Snow Manってもっと分かりやすくなりたいなと思って、『あ、ピンクのやついたらSnow Manだって思わせればいいんだ』（と思った）」と、Snow Manデビュー時と、「（ピンクの髪を）やりたい（時期）がちょうど重なってたので」と振り返る。

このカフェから椎名が合流。早速、椎名もピンク色の髪の二人が並んで座っている様子が気になったようで「同じ髪の色、偶然なの？」と一言。

椎名がそれぞれの自宅での料理事情を聞くと、佐久間と兼近が料理をしない、満島は自炊という回答。さらに椎名は「洗い物、いつのタイミングで洗う？」と質問を。すると、「料理してるときは料理しながら洗う」「桔平さんもそうじゃないですか？」（満島）、「そうだね。シンクに何か汚れた料理のあとがあるのが嫌なタイプ」（椎名）という一方、「僕は2週間前に使ったコップがずっとシンクにあります」と佐久間。「これ1個のために洗剤使うのもなんかもったいなくね？って」という佐久間に、「わかる！」「俺もそっち」と兼近が共感。

そして、佐久間と椎名が共演している、殺し屋がミッションのためにチームを組んでダンス大会出場を目指すという映画『スペシャルズ』についてトーク。

佐久間は、椎名らメインキャストの印象について「最初に稽古、ダンス練習でお会いさせてもらったんですけど、（ベテランも多く）みなさんコワモテなんで『やばい、めっちゃ怖いかもしれない』と思ったら、踊り始めたらみんな“フワー”ってなって楽しくなって」と振り返り、椎名も「運動部みたいなノリがあるよね」と語る。

佐久間は、メインキャストでのグループLINEがあり「そこに、桔平さんが海外にいたりすると写真送ってくれるんですよ」と明かす。椎名は「（メインキャストの）五人組で作って、佐久間のコンサートとか、（中本）悠太の（NCTでの）コンサートとか、みんな応援してる姿が見てとれるわけですよ」とやりとりの様子を語った。ちなみに、兼近が「『集まろうぜー！』みたいなのをやるのはさっくんの担当なの？」と聞くと、「小沢（仁志）さんが結構（やってくれる）」と佐久間。

次に立ち寄ったのは、富士見市のすぐお隣の志木市にある、創業103年 東京の老舗ソース会社「トキハソース」の工場に併設するソースの自販機。「特選ソース」や、「生ソースおかき」などを購入した。

移動中は、椎名のキャリアについて深掘り。元々の上京は俳優業を目指してではなく「学校でサッカーやってたの。体育会系ですよ」と大学進学のため。大学でもサッカーを続けていたが「途中で路線変更して俳優の道へ」とのこと。椎名は「サッカーしか知らなかったからね。せっかく東京出てきたから何か違うことしたいなっていうのもあったし、でもそんなにすぐになれるもんじゃないから、そこは時間がかかったけどもね」「30（歳）手前ぐらいからじゃない？仕事やれるようになってきたのは」と振り返る。

そして、鮮度抜群のいちごを購入すべく「苺の畑 ふじみ」へ。佐久間は「全国いちご選手権」で3年連続最高金賞受賞の「あまりん」を「番組で一回いただいたことがあって。あまりん食べたくて、ふるさと納税とかもやりますよ」とイチオシ。他の品種も試食し、それぞれが1パックずつ「紅ほっぺ」と「あまりん」を購入した。

続いて一同は謎解きゲームに挑むべく、「びん沼自然公園」へ向かう。その道中では、SNSなどで募集したお悩みに答える企画「メシドラお悩み相談カーラジオ」も。埼玉県在住の大学4年生の方から、警察官を目指し受験しているが、不安な時にどう乗り越えているのか教えていただきたいというお悩みが。

佐久間は自身のライブを例に挙げ「やっぱり最初ソワソワしてるじゃないですか。『ミスらないでいけるかな』とか」としつつ、「ミスったとしても『こうすればいいし』とか『ミスっても別にいいか、それだけ楽しかったんだな』って考えたらワクワクに変わっちゃうんですよ。だから緊張とかも逆に楽しめてくるのが、一番自分のパフォーマンスを発揮しやすいなと思った」とのこと。「『自分はもうちゃんとできるんだ』っていうマインドを持つのが一番大事かも」と語る。

そんな佐久間は「メンバーのこと考えたりするんですよ。『メンバーのためにも俺頑張ろう』みたいな気持ちにもなるので」とも。さらに、そのようなステージを楽しみにしてくれている家族やファンのことを「いっぱい考えますね」という。

椎名は「彼女が警察官になりたいっていうその気持ちが一番大事。警察官になりたいっていうのはなかなか普通の人は少ないじゃない。でも彼女はそう思うんだから、ここまで口にするってことはなれるんだよ。それよりも、やっぱり警察官をやり続けるということが大変。やり続けることによって色々楽しいこともあったり、不安もまたできたりというのがあるんだろうけど、彼女はもう警察官になりたいって言ってるんだから、もう何の不安もいりません」と語る。

そして「びん沼自然公園」に到着。東京ドーム約2個分の広大な敷地の中には、県内最多ホール数のパークゴルフ場や、展望台がついた複合遊具、キャンプ場なども。ここで園内周遊型の謎解きゲームとパークゴルフをすることに。

パークゴルフ場では、「勝った人が今日の全てをご馳走できる」というルールを兼近が提案。いつもの放送では、旅にかかったお金を誰が支払うかのゲームを決める…という流れが多いが、今回はパークゴルフの1ホール対決で、勝った人が男気で旅のお金をお支払い、負けた人は一人で謎解きの続きを解くことに。

ゴルフ初挑戦の佐久間、最近メキメキ腕をあげているという兼近、当番組でゴルフ経験を積んでいる満島、最後はゴルフ大会に出場したこともある大のゴルフ好きの椎名。果たして、1位＆最下位となったのは誰!?

その後、最下位以外の三人は「びん沼自然公園」に冬限定でオープンの「牡蠣小屋Q太郎 びん沼自然公園店」で牡蠣をいただくことに。そこに最下位の一人も合流し、全員で牡蠣を堪能した。

最後の目的地への移動中には、佐久間・兼近・満島の三人が30代であることを踏まえ、満島が「桔平さん、30代の時期ってどんな感じだったんですか？」と質問。椎名は「『自分の思ってる正解が正解なんじゃないか、正解は一つなんじゃないか』みたいな、頭が柔軟じゃない部分はあったよね」と回想。しかし「あっちも正解だし、他にも正解があるかもしれないし」と、「人と仕事をするというのはどの正解をみんなで選ぼうか、そういう風に考えるようになってからなんか楽になったよね」という。

到着したのは、コンテナを改装したカフェ「container space cafebar C&B」。ここでも椎名の人生経験でのトークが。アルバイトについてのトークでは、「20代はもうバイトですよ。ガソリンスタンドとか引っ越しやさんとか、一番長かったのはトラックの運転。（東京都）世田谷の野菜市場（世田谷市場）から積み込んで、（静岡県）浜松に行って、帰ってくる」と振り返った。

現在の60代としての過ごし方については「何も変わんないと思うよ。すごい老けて、なんかおじさんになってみたいなことを想像しがちだけど、そんな風には感じない」と語った。

