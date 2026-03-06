「今夜は“お茶点てポーズ”をたくさん見たい」サッカー日本代表も「日の丸を背負う仲間として」侍ジャパンを応援！
第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールCで、日本代表「侍ジャパン」は３月６日に台湾との初戦を迎えている。
同日に「サッカー日本代表」の公式アカウントが更新。「WBC連覇に向けて、世界一への戦いに挑む侍ジャパンの皆さん」と書き出し、「サッカー日本代表は日の丸を背負う仲間として、みなさんの活躍を心から応援しています！」と発信した。
続けて「今夜は“お茶点てポーズ”をたくさん見たい」とも。侍ジャパンは２回表に大谷翔平のグランドスラムなどで一挙10点を奪うなど、格の違いを見せつけている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
