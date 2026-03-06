現役引退した元プロ野球選手の中田翔氏が６日、テレビ朝日「モーニングショー」に出演。番組ではＷＢＣ開幕を特集した。

２月２７日には名古屋・バンデリンドームで侍ジャパンを取材し、強化試合前にグラウンドで練習する日本ハム時代の後輩、大谷翔平に声をかけている映像が紹介された。

中田氏は「けがしないで頑張ってねという会話くらいなんですけど」とし「厳戒体制がすごいんですよ」と現場の様子を明かした。

「グラウンド入っちゃダメみたいな。レジェンドのＯＢの方々も、みなさんグラウンドには入れない。ポールがひかれて」と説明。

通常、プロ野球ＯＢは報道陣とは別で、状況や関係性次第で試合前グラウンドの監督、選手に近づいて会話することも慣習となっているが、今回は雰囲気が違った様子。

中田氏はポールの近くで打撃練習に備えている大谷に近づいて声をかけたが「僕がいく時も、周りの大人たちがざわざわしはじめて」と笑わせた。

「行ったんですけど、気を使って１０秒くらいで。僕も会うの７、８年ぶりくらいだったんで、もっとゆっくり話したかったんですけど、気を使いました」と語った。