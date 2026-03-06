WBCが開幕

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕。プールCの台湾―オーストラリア戦（東京ドーム）では、3-0でオーストラリアが勝利した。この試合前、球場内には日本ならではと言える注意喚起が行われ、海外から取材に来ている記者が注目していた。

試合前の練習での出来事。東京ドームのバックスクリーン、電光掲示板に表示された「ATTENTION（注意）」の英文を見て、米ミズーリ州セントルイスのニュースサイト「STL スポーツ・セントラル」のジョー・ロデリック記者が思わず写真を撮った。

英文の内容は「緊急地震速報を受信した際は、慌てずにそのままお座席でお待ちください。東京ドームは地震に強い構造となっています」。日本の球場では必ずと言っていいほど、地震発生時のアナウンスがある。ただ、米国ではこういったことがほぼないようで、自身のXに写真を投稿したロデリック記者は「地震の備えについての指示を受ける野球の試合には、これまで行ったことがない」と驚きを記した。

興味を持った米ファンからもコメントが書き込まれた。

「確かにちょっと違和感あるけど、あそこは断層の上だからね。いざ地震が起きた時に、パニックになって外へ逃げ出そうとするのを防ぎたいっていうのは理にかなってる」

「トロピカーナドームはハリケーンに強くて、東京ドームは地震に強い（笑）」

「ジャイアンツのホームゲームでも、これを導入すべきかも。地震と津波への備えについての説明をさ」

「その一方で、アメリカで教えられるのは銃乱射への対処法だ。これがどういう意味か、じっくり考えてみるべきだよな」

「『東京ドームは地震に強い』。この一言、力強すぎてヤバい」

「東京ドームは、もはや造りからして別格だよ」

こうした点が注目を浴びるのも国際大会ならでは。大会期間中、東京ドームでは熱戦以外でも話題が生まれそうだ。



（THE ANSWER編集部）