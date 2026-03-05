¡ÚË¾¶¿ÂÀÏº¡Û¡Ö500Ç¯¸å¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×Á°ºî¡Ø¤Ø¤¦¤²¤â¤Î¡Ù¤«¤éÈ¿Å¾¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤¬Á¯Îõ¡Ä¡ª²á¹ó¤¹¤®¤ëÌ¤Íè¤Ø¤Îµ¢´Ô¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û500Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡©¡ÖË¾¶¿ÂÀÏº¡×¤òÆÉ¤à
»³ÅÄË§Íµ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ÖË¾¶¿ÂÀÏº¡×¤Ï¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤Ç500Ç¯¤ÎÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢Ê¸ÌÀÊø²õ¸å¤ÎÀ¤³¦¤ÇÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëºîÉÊ¤À¡£º£²ó¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¤Î°æ¾å°ÒÏ¯¤µ¤ó¤Ë¥Ò¥Ã¥ÈºîÃÂÀ¸¤ÎÎ¢Â¦¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢500Ç¯Á°¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Îµ¯¸»¤òÃµµá¤·¤¿Á°ºî¡Ö¤Ø¤¦¤²¤â¤Î¡×¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¡¢500Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿Í¤Î»Ñ¤òÃµ¤ë¤È¤¤¤¦ÃåÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢ÌµÎÏ¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ÎÉñÄáÂÀÏº¤¬²á¹ó¤Ê´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë»Ñ¤Ë¤¢¤ë¡£ÂÀÏº¤Ï¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÇÀïÁè¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨È´¤¡¢Ì¿·ü¤±¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÌîÀ¤ÎË½ÎÏ¡É¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿10´¬¤Ç¤Ï¡¢Ä¶µðÂç¥Ñ¥ó¥À¤¬¿Í´Ö¤ò¼¡¡¹¤ÈÊá¿©¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
Ì¤Íè¤òÉÁ¤¯¶ìÏ«¤âÀä¤¨¤Ê¤¤¡£500Ç¯¸å¤Î²È¤ä°áÉþ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç¤Î³Ø²ñ¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤â¡¢Åú¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£¸½ºß¤ÏÇîÊª´Û¤ÎÅ¸¼¨Êª¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢É¹ÄÒ¤±¤Ê¤ÉÊÝÂ¸¾õÂÖ¤¬¤è¤±¤ì¤Ð»Ä¤ë¤È²¾Äê¤·¤ÆÁÏºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ã´ÅöÊÔ½¸¤Ï¡¢500Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¤¼¤Ò¼èºà¤·¤¿¤¤¤ÈÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£