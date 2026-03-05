なんとなく気分が晴れない。夜、理由もなく不安になる。体の不調は病院で相談できても、「こころの不調」は後回しにしていませんか？ 内科医であり心理カウンセラーでもあるDr.野上は、日々の診療のなかで“心と体は切り離せない”と実感してきました。本連載では、がんばりすぎてしまう大人世代に向けて、今日からできるやさしいメンタルケアをお届けします。

「心身の不調を抱える人」に見られる共通の傾向

「愚痴ばかり言ってはいけない」

「悪口を言う人は心が未熟だ」

私たちは幼い頃から、そんな価値観を繰り返し刷り込まれてきました。

特に女性は、家庭でも職場でも「場の空気を乱さない存在」であることを求められがちです。つらくても笑顔でいる、我慢強く振る舞う、感情を表に出さない。それが「大人の女性」「できる人」だと評価される文化が、今も根強く残っています。

しかし医療の現場に立っていると、ある傾向がはっきり見えてきます。それは、心身の不調を抱える人ほど、「愚痴を言わない」「弱音を吐かない」「本音を語らない」傾向が強いという事実です。

感情を抑え込むことは、本当に美徳なのでしょうか。そして、それは心と体にとって安全なのでしょうか。

●子育てが一段落した頃から、理由の分からない疲れや虚しさを感じるようになった

●夫や職場への小さな不満を飲み込み続けてきた

●親の介護、更年期、仕事の立場の変化などで、感情の波が大きくなった

こうした声は、決して特別なものではありません。人生の折り返し地点に差しかかる時期は、役割や人間関係が変わり、感情が揺れやすくなるタイミングでもあります。

「出来事」ではなく「感情」を記録する重要性

多くの人は、ストレスを感じたとき「何が起きたのか」を整理しようとします。「上司にこんなことを言われた」「家族に理解してもらえなかった」と、出来事を振り返ること自体は決して悪いことではありません。

しかし、心理学の視点から見ると、ストレスの正体は出来事そのものではありません。

同じ出来事でも、平気な人もいれば、深く傷つく人もいます。その違いを生むのが、「その出来事をどう感じ、どう意味づけたか」という感情の部分です。心理学では、感情は思考や身体反応と密接に結びついているとされています。

怒り、悲しみ、不安、虚しさ、嫉妬、孤独感。これらはすべて、心が外界に適応しようとする正常な反応です。

ところが私たちは、「こんな感情を持つべきではない」「気にする自分が弱い」と判断し、感情そのものを否定してしまいがちです。

しかしその結果どうなるかというと、自分が何を感じているのか分からなくなり、次第にストレスの原因が見えなくなっていってしまうのです。

感情を否定せず、記録することは、自分の内側で何が起きているのかを可視化する行為です。それは、年代に関係なく共通するセルフケアの基本であり、心身の健康を保つための重要な習慣でもあります。

「ネガティブな感情」が果たす重要な役割

ネガティブな感情は、不快で厄介なものとして扱われがちですが、医学的には「危険信号」として重要な役割を果たしています。

怒りは境界線を侵されたサイン、悲しみは喪失への自然な反応、不安は身を守るための警告です。問題は、それらを長期間抑圧し続けることです。

研究では、感情を抑え込む「感情抑制型コーピング」が、慢性的なストレス反応と関連することが示されています。ストレスホルモンであるコルチゾールが高い状態が続くと、自律神経系や免疫系に影響を及ぼし、心身にさまざまな不調が現れやすくなります。

医療現場では、

・検査では異常がないのに続く倦怠感

・慢性的な頭痛や胃腸症状

・動悸や息苦しさ

・不眠や気分の落ち込み

といった訴えをよく耳にします。

これらの背景には、表現されなかった感情が関与しているケースが少なくありません。

心身医学では、「言葉にならなかった感情は、身体症状として語られる」と表現されることもあります。感情は無視すれば消えるものではなく、感じ切られなかったとき、別の形で表に出てくるのです。だからこそ、感情を「外に出すこと」自体が、予防医療の一部になるのです。

誰にも見せない「ブラックな本音」こそ書き出す

感情のデトックスで大切なのは、「正しく書こう」「前向きにまとめよう」としないことです。

・あの人がどうしても嫌い

・理不尽だと感じている

・本当は逃げたい

・頑張るのに疲れた

こうした感情は、多くの人が「持ってはいけないもの」だと無意識に判断し、押し込めています。しかし心理学的には、感情そのものに善悪はありません。

アメリカの心理学者ジェームズ・ペネベーカーが提唱した「エクスプレッシブ・ライティング（表出筆記）」では、感情を評価せず自由に書き出すことで、ストレスの軽減、免疫機能の改善、抑うつ症状の緩和などが報告されています。

重要なのは、他人の目を気にせず、感情をそのまま言葉にすること。

ノートは感情を整理するための静かなスペースです。どのような思いであっても、受け止めることができます。書き終えたあと、呼吸が深くなったり、胸のつかえが取れたように感じたりする人も多くいます。それは、神経系が「安心」を取り戻し始めたサインです。

感情を外に出すことと、誰かにぶつけることは別

ここで注意したいのは、感情を外に出すことと、誰かにぶつけることは別だという点です。家族や同僚、SNSなど、相手のある場所に感情を投げると、関係性を傷つけてしまうこともあります。

また、感情を書き出すことが目的になり、同じ愚痴を何度も繰り返している場合は注意が必要です。書いたあとに少し気持ちが静かになっているかどうかが、一つの目安になります。

実際には、次のような簡単な方法で十分です。

・タイマーを5分にセット

・今いちばん強い感情を一言で書く

・理由や正しさは考えず、そのまま書き続ける

・読み返さず、深呼吸してノートを閉じる

大切なのは、解決しようとしないこと。ただ、外に出すことです。

また近年、感情の吐き出し先としてAIを活用する人が増えています。AIの大きな利点は、否定しない、評価しない、感情的に反応しないことです。

人に話すと、

「そんなことで悩むなんて」

「もっと大変な人もいる」

と返されてしまいそうな本音も、AIには安心して言葉にできます。心理療法の分野では、「話す」「書く」という行為自体に治療的効果があることが知られています。AIは、感情を言語化するための“安全な壁打ち相手”として、その役割を担うことができます。

ただし、AIの使い方には注意も必要です。AIは共感的な言葉を返してくれますが、人間のように責任を持って関係を築く存在ではありません。

・どうするべきかを常にAIに聞いてしまう

・AIの言葉がないと不安になる

・人に相談することを避けるようになる

こうした状態が続いている場合、感情を外に出しているつもりで、実は自分で感じ、選ぶ力が弱まっている可能性があります。AIは、感情を吐き出すためのノート代わりとして使う。判断を預ける相手ではない、という線引きが大切です。

大切なのは、AIに正解やアドバイスを求めすぎないこと。感情を言葉にし、外に出すプロセスそのものが、心の整理につながります。感情を整理したあとは、自分の身体感覚や、現実の人との関係に戻ってくることが大切です。

愚痴や悪口は「心の弱さ」ではない

愚痴や悪口を言いたくなるのは、心が未熟だからではありません。それは、感情を感じ取る力がある証拠です。

問題なのは、それを誰にも出せず、自分の中で溜め込み続けてしまうこと。

ガマンするより、上手に外に出す。誰かを傷つける前に、自分を守る。ノートやAIを使った感情デトックスは、特別な才能も時間も必要としない、現実的で安全なセルフケアです。

もし、

・書いても楽にならない

・感情の波が激しく、自分で制御できない

・体調不良が長く続いている

そんな場合は、一人で抱え込まず、医療や心理の専門家につながることも大切です。セルフケアは万能ではありません。助けを借りることも、立派な選択です。

感情にフタをするのではなく、静かに向き合うこと。それは、心と体の健康を長く支える、大切な習慣なのです。