「えっマジで」「やめてくれよ」日本の早朝に飛び込んできた“悲報”にSNS騒然「ショック」「悲しくなる」
また、心配なアクシデントが発生してしまった。
現地時間３月４日に開催されたプレミアリーグ第29節のアーセナル戦（０−１）で、ブライトンの三笘薫が負傷したのだ。
開始12分、ペナルティエリア内にドリブルで持ち込んだ際にタックルを受け、左足首をひねった日本代表アタッカーは、そのままピッチに倒れ込む。苦悶の表情を浮かべながらも起き上がり、足を引きずりながら前半終了までプレーしたものの、ハーフタイムで交代を余儀なくされた。
ブライトンの公式サイトによれば、ファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後、「三笘は足首を負傷してハーフタイムで交代となった。精密検査が必要だが、軽い問題だ」とコメント。重傷ではないとの認識を示したが、まだわからない。
日本代表は現在、久保建英、遠藤航、南野拓実、伊藤洋輝、板倉滉ら故障者が続出しているだけに、状態が気掛かりだ。
日本の早朝に、森保ジャパンの主力アタッカーが負傷したというニュースが飛び込んでくると、SNS上は騒然。次のような声が上がった。
「大丈夫なのか」
「まじか三笘までやめてくれよ」
「今度は三笘が怪我ですか。日本代表怪我人多すぎて悲しくなるな」
「まじで心配なんなけど頼む」
「えっマジで！？三笘薫が先発したのに前半だけで負傷交代って」
「マジか、無事であってくれ」
「三笘さんを助けてください」
「軽傷であってくれ」
「ハーフタイムで交代となってしまったのはショックです」
３月シリーズの招集に影響はないのか。続報が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ショッキングな三笘の負傷シーン
現地時間３月４日に開催されたプレミアリーグ第29節のアーセナル戦（０−１）で、ブライトンの三笘薫が負傷したのだ。
開始12分、ペナルティエリア内にドリブルで持ち込んだ際にタックルを受け、左足首をひねった日本代表アタッカーは、そのままピッチに倒れ込む。苦悶の表情を浮かべながらも起き上がり、足を引きずりながら前半終了までプレーしたものの、ハーフタイムで交代を余儀なくされた。
日本代表は現在、久保建英、遠藤航、南野拓実、伊藤洋輝、板倉滉ら故障者が続出しているだけに、状態が気掛かりだ。
日本の早朝に、森保ジャパンの主力アタッカーが負傷したというニュースが飛び込んでくると、SNS上は騒然。次のような声が上がった。
「大丈夫なのか」
「まじか三笘までやめてくれよ」
「今度は三笘が怪我ですか。日本代表怪我人多すぎて悲しくなるな」
「まじで心配なんなけど頼む」
「えっマジで！？三笘薫が先発したのに前半だけで負傷交代って」
「マジか、無事であってくれ」
「三笘さんを助けてください」
「軽傷であってくれ」
「ハーフタイムで交代となってしまったのはショックです」
３月シリーズの招集に影響はないのか。続報が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ショッキングな三笘の負傷シーン