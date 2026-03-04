お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。2月24日の放送ではお酒について語り合っていたところ、あるきっかけからゴミにまつわる話題に広がっていった。

お酒の話題で盛り上がるマシンガンズ。

焼酎の割り物について語り合い、「口に入れられるものは何でも焼酎に合う」というやや強引な結論にたどり着きかけたところ……

滝沢「実は俺、ハブ酒とか飲んだことないんだよな」

西堀「実は、ってなんだよ。飲みそうな男だけど、ってこと？」

滝沢「俺みたいなものは飲みそうな感じするかもだけど」

そこで滝沢が「いつも思うんだけどさ、ハブ酒に入ってるハブって、お酒を飲み終わったあとはどうしてるのかな？」という疑問を挙げる。

西堀「最後のチュッと吸って、捨てるだろ」

滝沢「ハブは食べないのか。じゃあ生ゴミ？ ビンと一緒にそのまま出されたら困るだろ」

西堀「ああ、ゴミの観点から言ってんの？ 生ゴミだろ。コロナのライムを引っ張るみたいに、ハブもビンの外に出すんだろ」

メキシコビールとして有名な「コロナ」。

ビンに直接カットライムを入れて飲むのが定番のスタイルだが……

滝沢「ライム入れっぱなしでビンゴミに出されるのも、1本くらいだったらいいけど、大量過ぎると困るらしいって聞いたわ。バーみたいな業者からだと結構出るじゃん。そうなるとゴミ処理の機械がライムだらけになっちゃうんだって」

西堀「業者にはライム取り機みたいなのがあるんじゃない？ あるだろ」

滝沢「大変だろうなあ……」