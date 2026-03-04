【Amazon 新生活セール】洗濯洗剤や柔軟剤、ボディソープなどの日用品が最大30%オフに
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は洗濯洗剤や柔軟剤、ボディソープなどの日用品をピックアップ。お得にまとめ買いするチャンスです！

アタック液体史上、最高の洗浄力。約210回分と大容量の洗濯洗剤


アタック

アタックZERO アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ

1,939円 → 1,740円（10%オフ）

黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg


アタック

アタック抗菌EX アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ

1,404円 → 1,020円（27%オフ）

天日干し級の強力消臭。「アタック抗菌EX 部屋干し用」


アタック

アタック抗菌EX 部屋干し用 アタック 【大容量】抗菌EX 部屋干し用 高湿度90%密集干しでも天日干し級に強力消臭 洗濯洗剤 液体 つめかえ用2380ｇ

1,375円 → 1,020円（26%オフ）

プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個


Bold

ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール 4in1 ボールド 洗濯洗剤 太陽のジェルボール 4in1 華やかおひさまとプレミアムブロッサムの香り 詰め替え 100個 [大容量]

3,599円 → 2,999円（17%オフ）

タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」


アリエール

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]

3,788円 → 2,999円（21%オフ）

香水のように上質で透明感あふれる香り。「IROKA ネイキッドリリーの香り」


IROKA(イロカ)

IROKA ネイキッドリリーの香り IROKA(イロカ) フレアフレグランス 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量

1,207円 → 1,084円（10%オフ）

レノアの柔軟剤 ホワイトティーの香り 約6か月分の大容量


レノア

レノア ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 レノア ハピネス 5つ星ホテルの夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティーの香り 詰め替え 1900mL [大容量]

1,697円 → 1,364円（20%オフ）

室内干しでも嫌な香りがしづらい「ナノックスワン ニオイ専用」


ＮＡＮＯＸ ｏｎｅ

NANOXone ニオイ専用/洗浄プラス NANOXone(ナノックスワン) ニオイ専用 詰替メガジャンボ1790g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ジェル

1,319円 → 1,212円（8%オフ）

厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用


クイックル

クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚 × 3個

990円 → 710円（28%オフ）

洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」


カビキラー

洗濯槽カビキラー 【まとめ買い】カビキラー 洗濯槽クリーナー 550g×3本 お掃除手袋つき 除菌 消臭 ドラム式対応 つけおき不要 すくい取り不要

1,111円 → 778円（30%オフ）

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ


Dove

Dove ダヴ ボディウォッシュ つめかえ用 2800g Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

2,293円 → 1,664円（27%オフ）

フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ


by Amazon

by Amazon ソフトパックティッシュ ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト

2,603円 → 2,082円（20%オフ）

クイックルワイパーの立体吸着ウエットシート 48枚入り


クイックル

クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート ストロング 12枚入り+床用掃除シート ドライシート 40枚入 【大容量】クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート ストロング しつこいベタベタまで一気にサッパリ 48枚入り ジャンボパック

1,898円 → 1,408円（26%オフ）

歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン


LISTERINE(リステリン)

LISTERINE(リステリン) トータルケア歯周マイルド ENHYPHENボトル マウスウォッシュ 液体歯磨 低刺激 原因菌殺菌 フレッシュブーケ味 【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味

1,188円 → 845円（29%オフ）

トイレを流すたびに洗浄、防汚効果が広がる「スクラビングバブル」


スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles)

スクラビングバブル トイレスタンプ 防汚 フレッシュソープ スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) トイレ掃除 トイレスタンプ 防汚 フレッシュソープの香り 本体ハンドル+詰め替え用 4本(24スタンプ分) 洗剤 洗浄剤 掃除 付け替え用 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】

1,353円 → 947円（30%オフ）

その他のおすすめ商品


VT COSMETICS

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

2,420円 → 1,936円（20%オフ）

Oseamaid

Oseamaid マイクロファイバー タオル 吸水速乾抗菌防臭 Oseamaid バスタオル 大判 5色5 枚セット マイクロファイバー タオル 吸水速乾抗菌防臭(白い グレー ライトグレー ミディアムグレー ダークグレー)

3,374円 → 2,294円（32%オフ）

Iwatani

アイラップ 60枚 岩谷マテリアル アイラップ 60枚入

247円 → 148円（40%オフ）

ＮＡＮＯＸ ｏｎｅ

NANOXone PRO NANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄で最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ダメージケア ジェル

1,551円 → 1,399円（10%オフ）

ジョイ

ジョイ W除菌 食器用洗剤 ジョイ 【まとめ買い】食器用洗剤 詰め替え 大容量 1620ml×2 台所 キッチン 中性 微香 W除菌

1,814円 → 1,500円（17%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


