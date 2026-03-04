【Amazon 新生活セール】洗濯洗剤や柔軟剤、ボディソープなどの日用品が最大30%オフに
今回は洗濯洗剤や柔軟剤、ボディソープなどの日用品をピックアップ。お得にまとめ買いするチャンスです！
アタック液体史上、最高の洗浄力。約210回分と大容量の洗濯洗剤
アタックZERO アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ
1,939円 → 1,740円（10%オフ）
黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg
アタック抗菌EX アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ
1,404円 → 1,020円（27%オフ）
天日干し級の強力消臭。「アタック抗菌EX 部屋干し用」
アタック抗菌EX 部屋干し用 アタック 【大容量】抗菌EX 部屋干し用 高湿度90%密集干しでも天日干し級に強力消臭 洗濯洗剤 液体 つめかえ用2380ｇ
1,375円 → 1,020円（26%オフ）
プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個
ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール 4in1 ボールド 洗濯洗剤 太陽のジェルボール 4in1 華やかおひさまとプレミアムブロッサムの香り 詰め替え 100個 [大容量]
3,599円 → 2,999円（17%オフ）
タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]
3,788円 → 2,999円（21%オフ）
香水のように上質で透明感あふれる香り。「IROKA ネイキッドリリーの香り」
IROKA ネイキッドリリーの香り IROKA(イロカ) フレアフレグランス 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量
1,207円 → 1,084円（10%オフ）
レノアの柔軟剤 ホワイトティーの香り 約6か月分の大容量
レノア ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 レノア ハピネス 5つ星ホテルの夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティーの香り 詰め替え 1900mL [大容量]
1,697円 → 1,364円（20%オフ）
室内干しでも嫌な香りがしづらい「ナノックスワン ニオイ専用」
NANOXone ニオイ専用/洗浄プラス NANOXone(ナノックスワン) ニオイ専用 詰替メガジャンボ1790g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ジェル
1,319円 → 1,212円（8%オフ）
厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用
クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚 × 3個
990円 → 710円（28%オフ）
洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」
洗濯槽カビキラー 【まとめ買い】カビキラー 洗濯槽クリーナー 550g×3本 お掃除手袋つき 除菌 消臭 ドラム式対応 つけおき不要 すくい取り不要
1,111円 → 778円（30%オフ）
クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ
Dove ダヴ ボディウォッシュ つめかえ用 2800g Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】
2,293円 → 1,664円（27%オフ）
フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ
by Amazon ソフトパックティッシュ ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト
2,603円 → 2,082円（20%オフ）
クイックルワイパーの立体吸着ウエットシート 48枚入り
クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート ストロング 12枚入り+床用掃除シート ドライシート 40枚入 【大容量】クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート ストロング しつこいベタベタまで一気にサッパリ 48枚入り ジャンボパック
1,898円 → 1,408円（26%オフ）
歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン
トイレを流すたびに洗浄、防汚効果が広がる「スクラビングバブル」
その他のおすすめ商品
VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
2,420円 → 1,936円（20%オフ）
Oseamaid マイクロファイバー タオル 吸水速乾抗菌防臭 Oseamaid バスタオル 大判 5色5 枚セット マイクロファイバー タオル 吸水速乾抗菌防臭(白い グレー ライトグレー ミディアムグレー ダークグレー)
3,374円 → 2,294円（32%オフ）
NANOXone PRO NANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄で最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ダメージケア ジェル
1,551円 → 1,399円（10%オフ）
ジョイ W除菌 食器用洗剤 ジョイ 【まとめ買い】食器用洗剤 詰め替え 大容量 1620ml×2 台所 キッチン 中性 微香 W除菌
1,814円 → 1,500円（17%オフ）
