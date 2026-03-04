【Amazon 新生活セール】洗濯洗剤や柔軟剤、ボディソープなどの日用品が最大30%オフに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は洗濯洗剤や柔軟剤、ボディソープなどの日用品をピックアップ。お得にまとめ買いするチャンスです！

アタック液体史上、最高の洗浄力。約210回分と大容量の洗濯洗剤

黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg

天日干し級の強力消臭。「アタック抗菌EX 部屋干し用」

プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個

タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」

香水のように上質で透明感あふれる香り。「IROKA ネイキッドリリーの香り」

レノアの柔軟剤 ホワイトティーの香り 約6か月分の大容量

室内干しでも嫌な香りがしづらい「ナノックスワン ニオイ専用」

厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用

洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ

フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ

クイックルワイパーの立体吸着ウエットシート 48枚入り

歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン

トイレを流すたびに洗浄、防汚効果が広がる「スクラビングバブル」

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。